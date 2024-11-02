Dünya Sağlık Örgütü: 2023'te 8.2 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konuldu

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ'nün tüberküloz hastalığıyla ilgili yıllık raporunu yayınladığını kaydeden Ghebreyesus, "2023'te 8.2 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konuldu" dedi.

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Ghebreyesus, bunun, DSÖ'nün 1995'te, küresel tüberküloz durumunu takip etmeye başlamasından bu yana kaydedilen "en yüksek" sayı olduğunu belirtti.

Covid-19 salgınının neden olduğu aksaklıkların ardından önleme, teşhis ve tedavi hizmetlerine erişimin iyileşmeye devam ettiğini aktaran Ghebreyesus, tüberküloza bağlı can kaybı sayısında üst üste ikinci yıl düşüş yaşandığını ifade etti.

"50 BİNDEN FAZLA KİŞİ, M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNE KARŞI AŞILANDI" Ghebreyesus, Afrika'da görülen M çiçeği (Mpox) virüsü vakalarına da değinerek, "Şu ana kadar, ABD ve Avrupa Komisyonu'nun bağışları sayesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda'da 50 binden fazla kişi, M çiçeği virüsüne karşı aşılandı" dedi. 2024'ün sonuna kadar virüsün görüldüğü Afrika ülkelerine 6 milyon doz aşının ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydeden Ghebreyesus, bu aşıların, kapsamlı küresel ve kıtasal stratejinin bir parçası olarak aşamalı bir yaklaşımla kullanılacağını dile getirdi.