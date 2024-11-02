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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: 'Bu yıl notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz'

        S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu 1 yıl içinde ikinci kez artırmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon sürecinin etkili olduğunu belirten Bakan Şimşek, "S&P kredi notumuzu B+'dan BB-'ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 10:41 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:49
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        Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu artırmasına ilişkin açıklamada bulundu.

        Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Şimşek, "S&P kredi notumuzu B+’dan BB-’ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz" dedi.

        Bakan Şimşek, not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon sürecinin etkili olduğunu belirterek, "Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

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        Gelecekte olumlu gelişmelerin süreceğini de bildiren Bakan Şimşek, "Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor" açıklamasında bulundu.

        1 YILDA 2'NCİ NOT ARTIRIMI

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notunu bu yıl ikinci kez artırdı.

        Yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunun B+’dan BB-‘ye yükseltildiği kaydedildi. Ülke görünümü ise pozitiften durağana çekildi.

        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
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        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings ve Moody's de geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin kredi notunu yükseltmişlerdi.

        Fitch Ratings de, geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü durağan olarak belirlemişti.

        Moody's ise, en son Temmuz ayında Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

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