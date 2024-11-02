Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
İstanbul Sarıyer'de, odasında uyurken şarjdaki elektrikli bisikletinin bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenen, 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından organları bağışlanan Odabaş'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi
İstanbul'da akılalmaz olay, 24 Ekim Perşembe günü sabaha karşı Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.
ELEKTRİKLİ BİSİKLETİYLE DOLAŞTI
DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, elektrikli bisikletiyle dolaştıktan sonra evine geldi.
ŞARJDAKİ BİSİKLET BİR ANDA PATLADI
Bisikletini evinde içinde şarja taktı. Sabaha karşı şarjda olan batarya bir anda patladı.
YANGIN ÇIKTI DUMANDAN ZEHİRLENDİ
Patlama sonucu evde yangın çıkınca çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada yangına uykuda yakalanan Odabaş, yoğun dumana maruz kalması sonucu zehirlenerek bayıldı.
BİR HAFTA SONRA BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası evden çıkartılan Odabaş, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaklaşık 1 hafta yoğun bakımda kalan Mehmet Gökay Odabaş’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün beyin ölümü gerçekleşti.
ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Ailesi tarafından organları bağışlanan Odabaş’ın cenazesi, memleketi Ordu’da toprağa verildi.
Mehmet Gökay Odabaş’ın odasındaki eşyaları kullanılamaz hale geldi.