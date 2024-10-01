14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüle lâyık görülenler belli oldu

22 - 28 Kasım arasında düzenlenecek 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 'Sinema Onur Ödülü'; oyuncu Füsun Demirel’e, 'Sinemaya Katkı Ödülü'; görüntü yönetmeni Çetin Tunca’ya, 'Akademik Onur Ödülü' ise Prof. Dr. Sami Selçuk’a verilecek.

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'Sinema Onur Ödülü': Füsun Demirel

1980'de Almanya Berlin Kollektiv Theater’da Vasıf Öngören’in yazıp yönettiği 'Zengin Mutfağı' oyunuyla adım attığı profesyonel sanat hayatına Türkiye’ye döndükten sonra bugün hayranlıkla izlediğimiz birçok isim gibi Dostlar Tiyatrosu, Devekuşu Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu topluluklarında devam eden Füsun Demirel, 1984'te Atıf Yılmaz imzalı 'Bir Yudum Sevgi' ile sinema perdesine geçti yaptı. Bu başlangıcın ardından, 'Züğürt Ağa', 'Asiye Nasıl Kurtulur?', 'Ah Belinda', 'Uçurtmayı Vurmasınlar', 'Camdan Kalp', 'Berdel', 'Ay Vakti', 'Böcek', 'Büyük Adam Küçük Aşk', 'Eğreti Gelin' ve sinemamızın mihenk taşı sayılan başka pek çok filmde canlandırdığı karakterlerle aranan ve unutulmaz bir oyuncu haline geldi.

Bugünkü başarılı kariyerini oluşturan rolleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali ve Ankara Film Festivali başta olmaz üzere birçok festivalden 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülüyle döndü. Demirel, izleyiciyi içtenliğiyle ve gücüyle etkileyen oyunculuğu sayesinde dram ya da komedi ayırt etmeksizin her birinde devleştiği performanslar sergiledi. Sinema, televizyon ve tiyatroda 90’dan fazla projede izlediğimiz usta oyuncu, ilk aşkı tiyatro ile bağını da Dario Fo ile Franca Rame’nin toplam 27 oyununu Türkçeleştirerek hiç koparmadı. Bu yıl festivalde Sinema Onur Ödülü’nü alacak Füsun Demirel, 40 yılı aşan kariyerinde her daim üretmeye ve izleyicide hayranlık uyandırmaya devam ediyor.