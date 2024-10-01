14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüle lâyık görülenler belli oldu
14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 'Onur Ödülleri', 'Sinemaya Katkı Ödülü' ve 'Akademik Onur Ödülü'ne lâyık görülenler belli oldu
22 - 28 Kasım arasında düzenlenecek 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 'Sinema Onur Ödülü'; oyuncu Füsun Demirel’e, 'Sinemaya Katkı Ödülü'; görüntü yönetmeni Çetin Tunca’ya, 'Akademik Onur Ödülü' ise Prof. Dr. Sami Selçuk’a verilecek.
"Adil Yargılanma Hakkı" temasıyla gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde ödüller, 21 Kasım'da düzenlenecek açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.
'Sinema Onur Ödülü': Füsun Demirel
1980'de Almanya Berlin Kollektiv Theater’da Vasıf Öngören’in yazıp yönettiği 'Zengin Mutfağı' oyunuyla adım attığı profesyonel sanat hayatına Türkiye’ye döndükten sonra bugün hayranlıkla izlediğimiz birçok isim gibi Dostlar Tiyatrosu, Devekuşu Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu topluluklarında devam eden Füsun Demirel, 1984'te Atıf Yılmaz imzalı 'Bir Yudum Sevgi' ile sinema perdesine geçti yaptı. Bu başlangıcın ardından, 'Züğürt Ağa', 'Asiye Nasıl Kurtulur?', 'Ah Belinda', 'Uçurtmayı Vurmasınlar', 'Camdan Kalp', 'Berdel', 'Ay Vakti', 'Böcek', 'Büyük Adam Küçük Aşk', 'Eğreti Gelin' ve sinemamızın mihenk taşı sayılan başka pek çok filmde canlandırdığı karakterlerle aranan ve unutulmaz bir oyuncu haline geldi.
Bugünkü başarılı kariyerini oluşturan rolleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali ve Ankara Film Festivali başta olmaz üzere birçok festivalden 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülüyle döndü. Demirel, izleyiciyi içtenliğiyle ve gücüyle etkileyen oyunculuğu sayesinde dram ya da komedi ayırt etmeksizin her birinde devleştiği performanslar sergiledi. Sinema, televizyon ve tiyatroda 90’dan fazla projede izlediğimiz usta oyuncu, ilk aşkı tiyatro ile bağını da Dario Fo ile Franca Rame’nin toplam 27 oyununu Türkçeleştirerek hiç koparmadı. Bu yıl festivalde Sinema Onur Ödülü’nü alacak Füsun Demirel, 40 yılı aşan kariyerinde her daim üretmeye ve izleyicide hayranlık uyandırmaya devam ediyor.
'Sinemaya Katkı Ödülü: Çetin Tunca
'Menekşe Gözler', 'Üç Arkadaş', 'Gülşah', 'Selvi Boylu Al Yazmalım', 'Talihli Amele', 'Şalvar Davası', 'Hayallerim, Aşkım ve Sen', 'Köpekler Adası'…
Her biri Türkiye sinemasının klasiği olan bu filmlerden aklımızda kalan sahnelerdeki görüntülerin mimarı Çetin Tunca, bu yıl 14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nden Sinemaya Katkı Ödülü alacak. 'Selvi Boylum Al Yazmalım’da Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın karşı konulmaz bakışları, 'Şalvar Davası’nda Müjde Ar’ın tüm köye başkaldırdığı unutulmaz çatı aktarma sahnesi ya da 'Üç Arkadaş' filminde İstanbul’u filmin bir diğer başrolü haline getiren görüntüler bugün 86 yaşındaki Çetin Tunca’nın kamerası aracılığıyla belleklerimizde yer etti. Yeşilçam’da başladığı kariyerine 127 film ve televizyon dizisi sığdıran Tunca, iki kez Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Altın Portakal' ödülüne layık görüldü. Bugünün teknolojisi ve dijital imkânları düşünüldüğünde, o dönemin imkânsızlıkları içerisinde yaratıcılığı ve yeteneğiyle kurgu masasına gelmeden filmin görsel dünyasını sette oluşturan usta isim Çetin Tunca, 2007'de Türkan Şoray’ın başrolünü üstlendiği Engin Ayça filmi 'Suna' ile görüntü yönetmenliğini bıraktıysa da yönettiği belgesellerle sinemamıza katkı sunmaya ve üretmeye devam ediyor.
'Akademik Onur Ödülü': Prof. Dr. Sami Selçuk
14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin Akademik Onur Ödülü bu yıl, Yargıtay Birinci Başkanlığı’ndan emekli Prof. Dr. Sami Selçuk’a takdim edilecek. Prof. Dr. Sami Selçuk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra, önce Ankara, daha sonra Konya ve Balıkesir yargıç / savcı adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Sütçüler, Akşehir, Yenice Asliye Mahkemeleri nezdinde Cumhuriyet savcı yardımcısı ve Cumhuriyet savcısı, 1972'den sonra ülkemizde bilinen deyişle Yargıtay Cumhuriyet başsavcı yardımcısı, doğru terimle “Yargıtay nezdinde Cumhuriyet başsavcı yardımcısı” olarak çalışan Selçuk, 1982'de Yargıtay üyesi oldu.Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca, 1990, 1994 ve 1998'de Dördüncü Ceza Dairesi Başkanlığı’na; 1999'da Yargıtay Birinci Başkanlığı’na seçildi. Emekliliğinin ardından İ. D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dersler veren Prof. Dr. Sami Selçuk’un Varlık, Adam Sanat, Türkiye Günlüğü, Revue des deuxmondes (Paris), Revue de droit pénal et de criminologie (Brüksel), Archiviopenale (Milano), Cuadernos de politíca criminal (Madrid) gibi birçok yerli ve yabancı dergiler ile günlük basında incelemeleri ve çevirileri yayınlandı. Selçuk’un hukuk, dil, laiklik, Atatürkçü anlayış ve benzeri konularda incelemeleri ve çevirileri İmge Kitabevi tarafından yayımlanmaya devam ediyor.
Hukuk alanındaki akademik programı, uzun ve kısa metrajlı uluslararası film yarışmaları, Adalet Terazisi film seçkisi, yan etkinlikleri ve film endüstrisine yönelik VisionIst bölümünden oluşan zengin bir programı 'Herkes İçin Adalet' ilkesi çerçevesinde bir araya getiren, Prof. Dr. Adem Sözüer’in başkanlığında, Prof. Dr. Bengi Semerci’nin direktörlüğünde düzenlenen festivale dair detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.