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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLER | 1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama... | Son dakika haberleri

        1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama...

        Ankara'da, bir kuyumcu dükkanından yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ile iş yerine ait otomobili gasp eden 3 şüpheli ve onlara silah satan kişi gözaltına alındı. Soygunculardan biri silahı ateşlemek istedi ancak tabanca tutukluk yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 09:54 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:54
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        1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama...
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        Ankara'da olay, Çankaya ilçesinde meydana geldi. Dükkanını kapatmak üzere kapıda bekleyen kuyumcuya, bir şüpheli arkasından tabancayla yaklaşarak tehditte bulundu.

        SİLAHI TUTUKLUK YAPTI

        DHA'da yer alan habere göre dükkan sahibinin direnmesi üzerine şüpheli silahı ateşlemek istedi ancak tabanca tutukluk yaptı.

        1 MİLYON TL'LİK ALTINI ÇALDILAR

        Ardından silahlı şüpheli, 2 arkadaşıyla dükkana girerek yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın aldı. Şüpheliler, kuyumcuya ait otomobili de gasp ederek kaçtı.

        3 ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

        İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin bulunduğu depoda arama yapan ekipler, buradaki kaynak makinesinin vidalarının söküldüğünü fark etti.

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        ALTINLAR, KAYNAK MAKİNESİNDEN ÇIKTI

        Yapılan aramada çalınan altınların kaynak makinesinin içine saklandığı tespit edildi. Gasp edilen araç ve çalınan altınlar kuyumcuya teslim edildi.

        SİLAHI SATAN DA GÖZALTINA ALINDI

        Öte yandan şüphelilerin, tutukluk yapan tabancayı iade ederek parasını geri aldıkları öğrenildi. Şüphelilere silahı satan dükkan sahibi de olayda kullanılan tabancayla birlikte gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        #ankara
        #Son dakika haberler
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