Hazar, evde tek başınaydı! Gözyaşına boğdu!
Iğdır'da, evde yalnız olduğu öğrenilen 2 yaşındaki Hazar İleri, henüz nedeni belirlenemeyen sebepten çıkan yangında hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor
Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi, Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İleri'nin evinde dün henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.
İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AA'da yer alan habere göre müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
EVDE YALNIZ BAŞINAYMIŞ
İleri'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.