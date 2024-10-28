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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hazar İleri, evde tek başınaydı! Gözyaşına boğdu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Hazar, evde tek başınaydı! Gözyaşına boğdu!

        Iğdır'da, evde yalnız olduğu öğrenilen 2 yaşındaki Hazar İleri, henüz nedeni belirlenemeyen sebepten çıkan yangında hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 08:31 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:03
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        Hazar, evde tek başınaydı! Gözyaşına boğdu!
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        Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi, Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, Aydın İleri'nin evinde dün henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İleri'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        EVDE YALNIZ BAŞINAYMIŞ

        İleri'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Iğdır
        #Son dakika haberler
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