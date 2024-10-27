Yüreğir'in kalbini çaldılar: Kim aldıysa geri getirsin

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Serinevler Parkı'nda dün gece saatlerinde belediyeye ait Yüreğir yazılı logonun ortasına 'E' harfi yerine yerleştirilen kalp, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

REKLAM advertisement1

Kalbin yerinde olmadığını görenler, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar. Benim kalbim zaten sizin" ifadelerine yer verdi.

Olayı kimin gerçekleştirdiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, önceki senelerde de Büyükşehir Belediyesi'nin Adana logosundaki kalp iki defa çalınmıştı.