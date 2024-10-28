Başkanlık yarışına sayılı gün kaldı: Donald Trump'tan New York'ta miting

Trump'ı destekleyen ABD'li milyarder Elon Musk da önceki mitinglerde olduğu gibi yine kürsüye çıktı.

Siyah bir MAGA (Make America Great Again - Amerika yeniden harika yapalım) şapkası takan Musk, kendisini "karanlık, gotik bir MAGA" olarak tanımladı.



Musk, seçimi "gerçek bir mücadele" olarak nitelendirdi ve insanları Cumhuriyetçi Parti'ye erken oy vermeye çağırdı.