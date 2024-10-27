Fenerbahçe: 2 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Sarı-Lacivertlilerde goller 15. dakika En-Nesyri ve 55. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

Faslı futbolcu, bu dakikada kafayla yaptığı vuruşla topu fileler gönderdi.

Fenerbahçe, Bodrum FK ile oynadığı maçta 15. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 20'ye yükseltti. Bodrum FK ise 10 puanda kaldı.

En-Nesyri, bu golüyle birlikte Fenerbahçe'de 3. kez gol sevinci yaşamış oldu. Youssef En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerdeki tüm golleri kafayla geldi. 27 yaşındaki futbolcu, Göztepe, Manchester United ve Bodrum FK ağlarını kafayla havalandırdı.

İRFAN CAN KAHVECİ LİGDE 7 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK karşısında ilk 11'de sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, ligde 7 maç aradan sonra 11'de şans buldu.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci; Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Samsunspor müsabakalarında oyuna sonradan dahil olurken Göztepe ve Onvo Antalyaspor maçlarında ise süre almadı.