Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin marka değerini yükseltmek amacıyla düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali, İzmir'de devam ediyor.

3 Kasım'a kadar devam edecek İzmir Kültür Yolu Festivali'yle dokuz gün boyunca konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa hitap eden etkinliklerle dolu bir program sanatseverlerle buluşacak.

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58 farklı noktada, 300'den fazla etkinlik tarihi kent İzmir'i dev bir kültür sahnesine dönüştürecek.

Bu etkinlikler sayesinde hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler, İzmir'in doğal güzelliklerini ve zengin kültürel mirasını keşfetme fırsatı bulacak.

BENİM 'KÜLTÜR YOLU'M KÜLTÜR SANAT FABRİKASI'NDA BAŞLIYOR 2. kez İzmir'de gerçekleşen Kültür Yolu Festivali sayesinde şehrin dört bir yanı sergi alanı gibi! Benim 'Kültür Yolu'msa, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda sergilerle başlıyor. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Yaklaşık 140 yıllık tarihiyle endüstri mirasının önemli öğelerinden biri olan Alsancak Tekel Fabrikası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çabalarıyla yürütülen aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak geçen sene yeniden hayat bulmuş.

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Atatürk İhtisas Kütüphanesi, Alsancak Halk Kütüphanesi, Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesinin yer aldığı fabrikanın bahçesindeyse 'Art Meydan'la karşılaşıyorum. Kültür Yolu Festivali'yle meraklılarıyla buluşan projede, İzmir'deki profesyonel ressamlar, fabrikanın bahçesinde bir araya gelerek kendi çizgilerinde tablolar yapıyor. Projenin sorumlusu ressam Mehmet Ali Doğan'a göre buradaki 11 sanatçı, festival süresi boyunca 2 eser ortaya çıkaracak. Bu tablolar, kütüphanelere bağışlanıp oralarda sergilenecek.

REKLAM Doğan, projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yaklaşık 5 yıldır devam ettiğini, bu süreçte ortaya 200'e yakın eser çıkarıldığını söylüyor. Tarihi binanın içine girdiğimizde, daimi olarak sergilenen arkeolojik buluntuların arasında yürüyorum. Bölgeye ait lahitlerle birlikte, yöreye özgü tarihi tekstil ürünleri ve yazmaların da sergilendiği müzede, Lidyalılar'dan kalma paralar görmek mümkün. 'BU ESERİ DENEYİMLEMEK İSTİYORSANIZ LÜTFEN DOKUNUN' İdol Sanat Evi Sanatçıları'nın görme engelliler için gerçekleştirdiği 'Dokunulabilir Tarih Seramik Sergisi'nde arkeolojik eserlerin 'dokunulabilir' replikaları üretilmiş.

Dokunulabilir Tarih Seramik Sergisi 'ELF' GÖZLERİN GÖREBİLECEĞİ İLLÜSTRASYONLAR İzmir Kültür Sanat Fabrikası İzmir Resim Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'ndaysa Serdar Okan'ın resim sergisi Soyut Manifesto ve M.K. Perker, Hemad Javadzade, Volkan Akmeşe'den İlüstratörler Platformu Sergisi: Zamansız Çizgiler yer alıyor. M.K Perker, illüstrasyon ve çizgi roman dünyasında güçlü bir ifade tarzına sahip. Çizim teknikleriyle çizginin sınırlarını zorlayan dünya çapında takip edilen usta bir çizer. M.K Perker Hemad Javadzade, mistik ve gerçeküstü öğeleri buluşturan bir anlatıcı. 'Dedeler Portre Serisi'ndeki uzun sakal ve bıyıklar bilgeliği simgelerken; renkli gözlükler ve çağdaş aksesuarlar modernliği temsil ediyor. Portrelerinde doğu kıyafetlerinin zengin desen ve renklerini de kullanıyor.

Hemad Javadzade Volkan Akmeşe ise soyut anlatımın ve renklerin dramatik gücünü kullanarak insan duygularını ve varoluşsal konuları ele alıyor. Eserlerinde sıklıkla böcekleri görmek mümkün. O kadar çok çizgi var ki illüstrasyonlarında, yalnızca 'Elf' gözleri olanlar görebilir sanırım. Volkan Akmeşe SMYRNA'NIN KOKUSU ÇİÇEKSİ VE HAFİF Bihter Türkan Ergül, Doç. Dr. Cenker Atila ve G. Elif Erginer ortaklaşa hazırladığı 'Kokunun İzinde Smyrna' sergisinde ise ilginç bir deneyim yaşıyorum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği kokulardan yapılan parfümün yanı sıra, Mezopotamya'da bulunan dünyanın ilk parfüm formülünden oluşturulan kokuyu ve 'Sezar'ın kokusu' da deneyimliyorum. Roma İmparatoru Jül Sezar'ın kokusunda çam ağacı esintileri var. Ancak elbette o dönemin kokularını bire bir bugüne yansıtmanın mümkün olmadığını belirtmekte fayda var.

Dünyanın ilk parfüm formülünün replikası Koku uzmanı ve parfüm tasarımcısı Bihter Türkan Ergül, sergide Smyrna'nın (İzmir) parfümünü de bugüne uyarlamış. Festivale özel oluşturulan 'Smyrna' parfümünde Mezopotamya topraklarında da her zaman yetişen nergis, akgünlük ardıç portakal mandalina neroli, çiçek ve reçine karışımını kullandıklarını söylüyor. Baharı hissettiren, canlandırıcı ve çok hafif bir kokuydu. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müze İKSFde; Filistin davasına vurgu yapan karikatürleriyle dikkat çeken Naci El Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen Hanzala karakterlerinden oluşan sergisi Naci El-Ali'den Hanzala yer alıyor.

Kültür Sanat Fabrikası ayrıca Altın Fırçalar Tezhip Atölyesi'nin tezhip sergisi Altın'dan Günler ve Gülperin Sertdemir'in Antik Anadolu ile Çağdaş Sanat resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Altın'dan Günler WARHOL'UN 'FABRİKA'DAN ÇIKAN ESERLERİ 20. yüzyılın en parlak sanatçılarından biri olarak kabul edilen, sıradan nesneleri ve ünlüleri sanatın merkezine taşıyan Pop Art hareketinin öncüsü Andy Warhol'un, Warhol'un Dünyası– Pop Art'ın İkonu sergisi Kültürpark'ta görülebiliyor.

Campbell's Soup Dönemdeki klasik sanat anlayışını eleştiren Warhol, popüler kültürün tüm öğelerini sanat eserlerine yansıtmış. Sanatın tek bir zümreye hitap etmesini istemiyor. Market raflarında gördüğümüz meşhur çorbalar onun gözünde sanat eseri. Dışarıda yaşayan bir evsizin de, yüksek zümrenin de aynı yiyeceklerini tükettiğini, bu nedenle sanatın da aslında her kesime hitap edebileceğini söylüyor. 31 Aralık'a kadar devam edecek ücretsiz sergide, Warhol'un 'Fabrika' dediği atölyesinden çıkan Campbell's Soup serisini, 'şekerleme' renklerindeki Marilyn Monroe portrelerini ve Flowers serisini incelemek mümkün.

Flowers serisi FESTİVALİN YILDIZLARINDAN: PICASSO Bu yıl festivalin önemli yıldızlarından biri de Pablo Picasso. 20. yüzyılın en önemli sanatçıları arasında yer alan Picasso'nun 80'den fazla eserinin yer aldığı Resimden Seramiğe Bir Serüven: Pablo Picasso sergisi 31 Aralık'a kadar Kültürpark'ta ücretsiz olarak sanatseverleri bekliyor. Pablo Picasso Sergide Picasso'nun alışılmışın dışındaki, farklı çizgilerini görüyorum. Çinko baskılar, kabartmalar, fotoğraflardan oluşturulan kolajlar var.

Picasso'nun California'da yaşadığı dönemden kalma çizimlerini, ilham perisi ve ikinci eşi Jacqueline portrelerini sergide görebilirsiniz. Picasso Dünyaca ünlü dijital sanatçı Refik Anadol Yeryüzü Rüyaları: Anadolu eseri festival boyunca Tarihi Alsancak Tren Garı'nda olacak. Arkas Sanat Merkezi Alsancak'ta; Joan Miró: İmge, Metin, Gösterge Sergisi, Turgut Pura Vakfı Sergi Salonu'nda; Deniz Say'ın Yarının Kıyısında sergisi görülebilecek. Joan Miró Kültürpark İzmir Açık Alan'da; Mert Ege Köse'nin Heykel Yerleştirmesi meraklılarını ağırlayacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda ise Foto Muhabirleri Derneği'nin Türkiye'nin Güzellikleri Fotoğraf Sergisi görülebilecek. İzmir Kültür Yolu Festivali elbette sadece sergilerle bitmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde, Cumhuriyet Bayramı'na özel etkinlikler sanatseverlerle buluşacak. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları ve performansları da festivalde yer alacak. Sinema ve fotoğraf meraklıları için de festivalde birbirinden farklı etkinlikler bulunuyor. Konserler, söyleşiler, konferanslar çalıştaylar, çocuklar için etkinliklerle ilgili detaylı bilgi https://kulturyolufestivali.com/ adresinde.

Öte yandan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2024 yılı takvimi, 2-10 Kasım'da yapılacak Antalya Kültür Yolu Festivali ile tamamlanacak.