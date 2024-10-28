Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper: Gençlerimiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok

Türkiye'de beyin göçü sorunu devam ediyor. TÜİK verilerine göre yurtdışına çıkan yükseköğretim mezunlarının oranı yüzde 30'a yükseldi. Bu alanda çalışmalar yürüten Sabancı Holding, Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) iş birliğiyle Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi'ni açtı.

REKLAM advertisement1

Açılışta konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, bu merkezi Cumhuriyetin 101’inci kuruluş yıl dönümünün hemen öncesinde hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizerken, “Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında Türkiye’nin dört bir yanına yaydığımız Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri aslında Cumhuriyet değerlerimizin günümüzdeki iz düşümleri. Gençlere inanmak, onlara sonuna kadar güvenmek, sürekli ilerlemenin izinde olmak bu merkezlerin ardındaki düşüncenin temelini oluşturuyor. ‘Beyin göçünden beyin gücüne’ olarak tanımladığımız söylem, Sabancı olarak gençlere inancımızın, Cumhuriyet’e olan bağlılığımızın kelimelere dökülmüş hali” ifadelerini kullandı.

REKLAM 100 MİLYAR DOLARLIK PAZAR Söz konusu merkezin, Türkiye’nin gelecek hedefleri açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Cenk Alper, “Dünyada yaşanan dönüşüm, sürdürülebilirlik odağında yeni bir ekonomi yaratıyor. Sürdürülebilirlik odaklı bu dönüşümün başarıya ulaşabilmesi için hem kullandığımız malzemelerin hem de bu malzemelerin üretim teknolojilerinin yeniden ele alınması bir zorunluluk. Bu yüzden hem ülkemiz hem de Topluluğumuz için ileri malzeme geçişi, Topluluk stratejimizde öncelikli olarak ele aldığımız alanlardan biri. Yapılan araştırmalara göre, dünyada ileri malzeme pazarının büyüklüğü 5 yıl içerisinde yaklaşık 100 milyar dolara ulaşacak. Ülke olarak bu pazardan alacağımız pay, aslında bizim gelecekteki rekabet gücümüzün de bir göstergesi olacak. Diğer bir ifadeyle, bugün ne yazık ki sadece ‘coğrafi konum’la sınırlandırdığımız Türkiye’nin stratejik önemi, artık ileri malzemedeki başarımızla ölçülecek. Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi bu alanda gençlerimize, akademisyenlerimize, girişimcilerimize bir ufuk açacak. Teorik ve pratik bilginin bir araya geleceğe bu merkez, bu alandaki teknolojilerin geliştiricisi olacak gençleri, akademisyenleri, girişimcileri, ülkemizin yeni nesil malzeme liderlerini yetiştirecek” şeklinde konuştu.

“GENÇLERİMİZ, ÜLKEMİZ, EKONOMİMİZ İÇİN KAYBEDECEK BİR GÜNÜMÜZ BİLE YOK” Mayıs ayında duyurusunu yaptıkları Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında ilk merkezi Eylül ayı içerisinde açtıklarını hatırlatan Cenk Alper, “Bu merkezimizin açılışının üzerinden 1 ay bile geçmeden, ikinci merkezimizi hayata geçirdik. Hep söylediğimiz gibi; bugünün dünyasında sözden aksiyona geçmek çok önemli. Ama tek başına yeterli değil. Bunu en hızlı şekilde yapmalıyız. Hızın her zamankinden önemli olduğu bu yeni ekonomik düzende, gençlerimiz, ülkemiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok. İşte bu yüzden, Sabancı olarak tüm teknoloji gücümüzü merkezlerimiz için seferber ettik. Açılışını yaptığımız merkezimizin bu açıdan çok önemli bir yeri var. Çimsa’nın Mersin’deki Ar-Ge merkezi Formülhane tarafından geliştirilen üç boyutlu yazıcı (3D) teknolojisiyle hayata geçirilen bu merkez, kendi alanında Türkiye’de 3D ile inşa edilen ilk teknoloji merkezi olma unvanına sahip. Merkezin dış duvarlarında kullanılan beyaz çimento yine Mersin’de geliştirdiğimiz özel bir formülle hazırlandı. Tüm bu teknolojilere ev sahipliği yapan Mersin tesisimiz dünyada gri, beyaz ve kalsiyum alüminat çimento üretimi gerçekleştiren tek tesis konumunda. Dolayısıyla burası, isminin önündeki ‘teknoloji’ ifadesini sonuna kadar hak eden bir merkez. İnanıyoruz ki burası, malzeme teknolojileri alanında beyin göçünden beyin gücüne dönüşümün sembollerinden biri olacak” ifadelerini kullandı.

REKLAM Çimsa’nın gelecek yol haritasını üçlü bir dönüşüm stratejisi üzerine inşa ettiklerinin altını çizen Çimsa CEO’su Umut Zenar ise, “Aynı şirket stratejimizde olduğu gibi, merkezimizin stratejisinde de kendimize üçlü bir hedef seti belirledik. ‘Teoriden Pratiğe, Fikirden Ürüne, Değerden Etkiye’ olarak tanımladığımız bu üçlü formülle aslında en büyük hedefimiz burada geliştirilecek teknolojilerin ürünleşmesini ve günlük hayatlarımızda etki yaratmasını sağlamak. Parlak fikirleri dört duvar arasından çıkarmak, laboratuvarların sınırlarını aşmak, tüm değer zinciri üzerinde bir etki gücü yaratmak. Tüm bunları yapabilmek için sanayi-akademi iş birliklerinin sayısını ve kapsamını genişletmemiz gerekiyor. Merkezimiz aslında bu vizyonun Türkiye’deki simge platformlarından biri olacak” ifadelerini kullandı.

PROGRAMI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERE 4 AYLIK STAJ PROGRAMLARI SUNULUCAK Gençlerin yenilikçi iş modelleri geliştirebilmeleri için sektördeki mevcut ihtiyaçları gözlemlemesi gerektiğinin altını çizen Umut Zenar şöyle devam etti: “Buradan hareketle, yapı malzemeleri sektörüne yönelik olarak lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilere sağlayacağımız 6 haftalık eğitim programları ile onlara sektör dinamiklerini çok daha yakından tanıtacağız. 5 yılın sonunda, yaklaşık 500 öğrencinin ÇİMSA Teknoloji ve Etki Merkezi Programı’ndan faydalanmasını hedefliyoruz. Sektöre yönelik eğitimlerin yanında, öğrencilerin geleceğin dünyasına hazır olmaları da bizim için son derece önemli. Bu kapsamda onlara bir yandan yeni beceriler ve yetkinlikler kazandırırken bir yandan da iletişim becerileri ve mülakat teknikleri gibi kişisel gelişim eğitimleri de sağlayacağız. Yani gençleri sadece bilgiyle değil, gelecekte ihtiyaç duyacakları ‘liderlik seti’ ile donatacağız. Ayrıca, programımızı tamamlayan öğrencilere sektördeki mevcut sorunlara yönelik projeler üretecekleri 4 aylık staj programları sunacağız.”

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ise, "ESTÜ, bağımsız kuruluşlarca çoğu akredite programlarında özgün ve katma değer üreten başarılı eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, üniversite-sanayi iş birlikleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir. Ülkemizin güzide topluluklarından biri olan Sabancı Holding ve Holdingin kuruluşlarından biri olan Çimsa ile üniversitemiz iş birliğinde hayata geçen Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi, bu iş birliklerinin en önemlilerinden biridir” dedi. 3D YAZI İLE İNŞA EDİLDİ 140 metrekare büyüklüğe sahip Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi, Türkiye’de kendi alanında 3D teknolojisi ile üretilen ilk teknoloji merkezi olarak kayıtlara geçti. Beton dökümü ve bina duvarlarının inşası bu teknoloji sayesinde sadece 48 saat sürdü. Söz konusu 3D yazıcıya uygun beton harcı da, Çimsa’nın beyaz çimento ürün gamı üzerinden yaklaşık 6 ay süren çalışmalar neticesinde geliştirildi.