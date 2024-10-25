İsrail devlet televizyonuna göre, Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı İran'a saldırı planını onayladı | Dış Haberler

İsrail devlet televizyonuna göre, Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı İran'a saldırı planını onayladı | Dış Haberler

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İran'a saldırı planını onayladığı, yanıtın verilmesi için hükümetin kararının beklendiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gallant ve Halevi, İran'a saldırı planlarını onayladı.

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu -

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi

Saldırının gerçekleştirileceği tarih için İsrail hükümetinin kararı ve onayının beklendiği ifade edildi.

"İSRAİL SALDIRI İÇİN UYGUN ZAMANI SEÇECEK" Öte yandan İsrail ordu radyosuna konuşan bir yetkili, İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasının ardından Tel Aviv yönetiminin saldırıyı ertelemek zorunda kaldığı yönündeki haberin doğru olmadığını savundu. İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere Haberi Görüntüle REKLAM Adı açıklanmayan yetkili, İsrail'in saldırı için "uygun zamanı seçeceğini" söyledi. İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin Tel Aviv'den İran'a yapacağı saldırıyı "yumuşatmasını" istediği iddia edilmişti. Bu iddiaya ilişkin İsrail yönetiminden ise bir açıklama yapılmadı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yanıtının "gerginliği artırmaması" uyarısında bulunmuştu.