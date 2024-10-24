TUSAŞ şehitlerine veda
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine dün gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun, Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan son yolculuklarına uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıda şehit olanların ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine dün terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren PKK terör örgütü üyesi oldukları belirlenen biri kadın 2 terörist de ölü olarak ele geçirildi.
Teröristlerin saldırı öncesi bindikleri taksiyi gasp edip şehit ettiği taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan taksici arkadaşlarının da katılımıyla konvoy halinde evine götürülerek helallik alındı.
Arslan'ın cenazesi, evinin önünde okunan duaların ardından namazın kılınacağı Merkez Ulu Cami'ye getirildi. Şehit Arslan'ın eşi, babası, annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.
Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Arslan'ın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve bazı milletvekilleri katıldı.
CENAZE NAMAZINI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ KILDIRDI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, şunları ifade etti:
"Devletimize, vatanımıza, milletimize düşmanlık edenler bilsinler ki, 'Onlar size tuzak kurarlar, Allah onların tuzaklarını bozucudur.' İnşallah Cenab-ı Hakk'ın milletimize vermiş olduğu güç ve kuvvetle, birlik ve beraberlikle, dayanışma ve yardımlaşma ile bütün düşmanların tuzaklarını bozmak milletimize nasip olacaktır inşallah.
Bu birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez. Milletimizin, gençlerimizin geleceğiyle ilgili devletimizin yapmış olduğu çalışmaları, heyecanımızı hiçbir zaman durduramazlar. Savunma sanayimize yapılan bu saldırıyı devlet olarak, millet olarak lanetledik. Şehitlerimize rahmet olsun."
ŞEHİDİN EŞİ FENALAŞTI
Cenaze namazı kılındığı sırada fenalaşan şehidin eşi Gülay Arslan'a sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin Adil, Abdurrahman ve Gül Amine Eslem adında 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi.
Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.
TUSAŞ ÇALIŞANI 4 ŞEHİDE VEDA
Saldırıda teröristlerin olay yerinde şehit ettikleri TUSAŞ çalışanları Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun ile güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan için de caneza töreni düzenlendi.
Ekici, Canbaz ve Coşkun'un cenazeleri, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde getirildi. Şehitlerin yakınları taziyeleri kabul etti.
İkindi vakti kılınan cenaze namazına, şehitlerin yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, eski bakanlar ve bazı milletvekilleri katıldı.
Şehitlerin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
"BEN OĞLUMA BİR TOKAT DAHİ VURMADIM"
Ardından şehitler Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'un cenazeleri Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.
Şehit Cambaz'ın babası Veli Cambaz, "Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma şerefsizler. Şu anda bir şey diyemiyorum. Bunlar şerefsiz. 3 yıldır çalışıyor benim oğlum orada. Oğlum melek gibiydi aramız çok iyiydi. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Nasıl kıydılar yavrularıma ve arkadaşlarına. Nasıl girdiler oralara" diye konuştu. TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz'ın 2 yıldır evliydi.
TUSAŞ saldırısında şehit olan 42 yaşındaki güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan için de Cimşit Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından Cimşit Mezarlığı'na defnedildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİE MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda şehit olanların ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz, Zahide Güçlü Ekici ve taksi şoförü Murat Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.