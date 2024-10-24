Şanlıurfa'da, çocuklara ücretsiz dağıtıldığı ve içinde uyuşturucu madde olduğu iddia edilen şekerleme, eğitim camiasından velilere sosyal medyada ve paylaşım gruplarında gündem konusu oldu. Yapılan paylaşımın altında, Şanlıurfa Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural'ın isminin olması, ortaya atılan iddianın inanılırlığını daha da artırdı.

REKLAM advertisement1 DİYARBAKIR'DA GÖRÜLDÜ İDDİASI Habertürk'ün edindiği bilgiye göre içinde uyuşturucu madde bulunduğu ifade edilen şekerleme, ilk olarak Diyarbakır'da görüldü. Bu gelişmenin ardından Şanlıurfa İl Eğitim Müdürlüğü, 13 ilçedeki müdürlüklerine konuya ilişkin bilgi ve uyarı yazısı gönderdi. REKLAM

PAYLAŞIM BİR ANDA TÜM YURDA YAYILDI Gelen yazının ardından ise Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, ilçedeki öğretmenlerden; veli ve öğrencilerin konuya ilişkin bilgilendirilmesini istedi. Vural'ın yaptığı paylaşım bir anda sosyal medyada ve paylaşım gruplarında yayılarak başta öğretmenler olmak üzere milyonlarca veliye ulaştı.