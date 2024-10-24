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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü | Son dakika haberleri

        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü

        İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü eşi ile üvey ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü. Zanlı cinayetin ardından jandarmaya teslim oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:04
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        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
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        İzmir'de bir kişi, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi ile üvey ağabeyini öldürdü.

        Olay, saat 04.00 sıralarında, Torbalı'nın kırsal Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi.

        Çocukken evlatlık verilen 37 yaşındaki Mehmet Tosun, Aydın'da yaşayan üvey ağabeyi, evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki İsa Akay ile birlikte alkol aldı.

        Bir süre sonra Tosun ile Akay arasında tartışma çıktı. Mehmet Tosun, üvey ağabeyi İsa Akay ve 35 yaşındaki eşi Hasibe Tosun'u av tüfeğiyle öldürdü. 3 çocuk babası Tosun, ardından jandarmayı arayıp, olayı bildirdi.

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        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, Mehmet Tosun'u gözaltına aldı.

        EŞİNİN AĞABEYİ İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

        İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Tosun, ilk ifadesinde, eşi ve üvey ağabeyini, aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği için öldürdüğünü söyledi. Tosun'un Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        İsa Akay ve Hasibe Tosun'un cenazeleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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        #İzmir
        #kadın cinayeti
        #KISKANÇLIK
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