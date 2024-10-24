Beşiktaş'ta Ersin'den fedakarlık!
Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlığının ardından Ersin Destanoğlu'ndan fedakarlık geldi. Sakatlığı nedeniyle Lyon maçında oynaması düşük ihtimal olarak gösterilen Ersin mücadele öncesi yapılan idmanda yer aldı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlığının ardından gözlerin çevrildiği Ersin Destanoğlu'dan fedakarlık geldi.
Milli arayı sakatlıkla geçiren Ersin, tam olarak hazır olmayı beklerken Mert Günok'un durumu sonrası işler değişti.
Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'un Lyon ve Galatasaray maçlarında oynamayacak olmasının ardından tedavi sürecinin sonlarında olan Ersin devreye girdi.
Maçta oynaması düşük ihtimal olarak gösterilen Ersin, ilk idmanla birlikte kendisini denemeye başlarken dün de basına açık gerçekleşen idmanda yerini aldı.
Siyah-beyazlı formayı giymek için fedakarlık yapan Ersin, Fransa kafilesine de dahil edildi.
Maç saatine kadar durumu yakından takip edilmeye devam edilecek olan Ersin'in Lyon karşısında forma giyme ihtimali de oldukça yükseldi.
Ersin'in zorlu maçta 11'de başlaması beklenirken genç kaleci Göktuğ Baytekin de diğer ihtimale karşı hazırda bekliyor.
Ersin Destanoğlu, bu sezon 1 resmi maçta görev aldı.
Eintracht Frankfurt maçında 90 dakika forma giyen Ersin, bu sezon 10 maçta ise yedek bekledi.
Göktuğ Baytekin ise bu sezon resmi maçlarda süre bulmazken 2 kez maç kadrosuna dahil edildi.