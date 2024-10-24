Beşiktaş'ta Ersin'den fedakarlık!

Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlığının ardından gözlerin çevrildiği Ersin Destanoğlu'dan fedakarlık geldi.

Milli arayı sakatlıkla geçiren Ersin, tam olarak hazır olmayı beklerken Mert Günok'un durumu sonrası işler değişti.

Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok'un Lyon ve Galatasaray maçlarında oynamayacak olmasının ardından tedavi sürecinin sonlarında olan Ersin devreye girdi.

Maçta oynaması düşük ihtimal olarak gösterilen Ersin, ilk idmanla birlikte kendisini denemeye başlarken dün de basına açık gerçekleşen idmanda yerini aldı.

Siyah-beyazlı formayı giymek için fedakarlık yapan Ersin, Fransa kafilesine de dahil edildi.

Maç saatine kadar durumu yakından takip edilmeye devam edilecek olan Ersin'in Lyon karşısında forma giyme ihtimali de oldukça yükseldi.