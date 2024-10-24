Ünlüler, terörü lanetledi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk sanayisinin önde gelen kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit düşerken 22 kişi yaralandı.

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Tüm Türkiye'de terör, bir kez daha lanetlenirken ünlüler üzüntülerini, öfkelerini dile getirdi.

Hülya Koçyiğit: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi): Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Yılmaz Erdoğan: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Demet Akbağ: Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Emel Sayın: Türkiye'nin başkenti Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tesislerinde gerçekleşen terör saldırısında şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.

Ajda Pekkan: Terörü lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Ata Demirer: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Ali Sunal: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Doğa Rutkay Kamal: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Erol Evgin: Ankara TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimize sabır diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Aras Bulut İynemli: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre lanet olsun. Ebru Gündeş: Lanet olası terör uğruna kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Alişan: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Türkiye'min huzurunda, barışında, toprağında kimin gözü varsa Allah, kahru perişan eylesin İnşallah..

Ferhat Göçer: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Ankara tesislerine yapılan alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Nükhet Duru: Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünemez bir bütündür. Engin Altan Düzyatan: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Yağmur Tanrısevsin: TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine gerçelşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dilerim. Başımız sağ olsun... Büşra Pekkin: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Murat Cemcir: Ankara TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerine Allah sabır versin.

Esra Dermancıoğlu: Terörün her türlüsüne lanet olsun. Melisa Döngel: Terörü lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Amine Gülşe: Terörü lanetliyoruz. Hatice Şendil: Başımız sağ olsun. Deniz Baysal: Bu saldırıyı kabul edemiyorum. Nur Fettahoğlu: Terörü lanetliyoruz! Ankara'da TUSAŞ Tesisleri'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrendik. Bu hain saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Feyza Civelek: Terörü lanetliyoruz. Emre Altuğ: Ankara'da gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ebru Yaşar: Ankara'da meydana gelen terör saldırısında şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. REKLAM İbrahim Büyükak: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre lanet olsun.

Şahan Gökbakar: Hain terör saldırısını lanetliyorum. Allah, şehitlerimize rahmet eylesin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sinem Kobal: Başımız sağ olsun. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mustafa Sandal: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik hain terör saldırısındaki şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim. Yaralılara acil şifalar. Gülse Birsel: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Tarkan: Ankara TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı çok üzücü ve endişe verici. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve terörü lanetliyorum. Gamze Özçelik: Ankara'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Hafsanur Sancaktutan: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının derin üzüntüsünü içerisindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bülent Ersoy: Terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kerem Bursin: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre lanet olsun. Mine Tugay: Başın sağ olsun Türkiye. Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyoruz

Sibel Can: Ankara'da hain terör saldırısı sonucu hayatlar şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şebnem Bozoklu: TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı kınıyor; şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabia Soytürk: Ankara TUSAŞ, başımız sağ olsun. Tan Sağtürk: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Terörü lanetliyor, bu menfur saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun.

Ezgi Mola: Teröre lanet olsun. Yapanlar yok olsun. Kaybettiğimiz kişilere rahmet, yakınlarına sabır dilerim. İbrahim Tatlıses: Terörü lanetliyorum. Defne Samyeli: Canım ülkem, kim bilir yine hangi senaryoya seyirciyiz...Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, hepimize baş sağlığı diliyorum. Berk Oktay: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Terör örgütü ve destekçilerine lanet olsun. Başımız sağ olsun. Yıldız Çağrı Atiksoy: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Ailelerine sabırların en büyüğünü, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

Nebahat Çehre: Teröre lanet olsun. Hadise: Teröre lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mahsun Kırmızıgül: Ankara'da yaşanan terör saldırısını derin üzüntüyle kınıyorum. Hayatını kaybeden masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şahin Irmak: Sen hep dalgalanacaksın. Terörü lanetliyoruz. Behzat Gerçeker: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Aylin Coşkun: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimizin yanındayız. Türkiye, terörü boyun eğmez. Süha Uygur: Teröre lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Behzat Uygur: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Safa Sarı: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Serdar Ortaç: Terörü lanetliyoruz. Demet Akalın: Terörün her türlüsüne lanet olsun. Tuba Büyüküstün: Ankara TUSAŞ tesislerine yapılan saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Kubilay Aka: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Melek Baykal: Teröre lanet olsun. Bergüzar Korel: Terör ve sebep olanlara lanet olsun. Çok üzgünüm ve öfkeliyim. Başımız sağ olsun.

Zeynep Bastık: Korkunç bir saldırı. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Gülben Ergen: Kahrolsun terör. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa dilerim. Bölemeyeceksiniz! Hande Yener: Ankara TUSAŞ tesislerine ve milletimize yönelik meydana gelen terör saldırısında şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Murat Şeker: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Devrim Özkan: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağılığı diliyorum. Yaralılarımızın tez zamanda sağlıklarına kavuşmaları dileğiyle. Teröre lanet olsun. Gonca Vuslateri: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyoruz. Burcu Esmersoy: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımızın acil şifalar diliyorum. Terörün her şekline ve bu acıyı yaşatanlara lanet olsun.

Ecem Erkek: Başımız sağ olsun. Şükran Ovalı: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyoruz. Berrak Tüzünataç: Terörü lanetliyoruz! Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrendik. Bu hain saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

İrem Derici: Terörü lanetliyoruz. Seda Bakan: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşanan saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Her gün bir önceki günden daha kötü olmayan bir ülke istemiyorum. Yeter artık. Burcu Kara: Terörün her türlüsüne lanet olsun! Geçmiş olsun güzel ülkem. Buse Arslan: Terörü lanetliyoruz. Gülşen: Ankara TUSAŞ'taki terör saldırısında hayatının kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyorum.

Selda Bağcan: Terörü lanetliyoruz. Hatice: Terörü lanetliyoruz. İsmail Ege Şaşmaz: Terörü lanetliyoruz. Barış Kılıç: Başımız sağ olsun Zeynep Sever Demirel: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır Seda Sayan: Ankara'da yaşanan terör saldırısını derin bir üzüntüyle kınıyorum. Hayatını kaybeden masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Soner Sarıkabadayı: Terörü lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifa diliyorum.

Ceren Yalazoğlu Karakoç: Başımız sağ olsun. Selami Şahin: Terörü lanetliyoruz. Bensu Soral: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünemez bir bütündür. Fahriye Evcen: Terörü lanetliyoruz. Alp Navruz: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun. Seray Sever: Terörü lanetliyoruz. Reha Özcan: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Eda Ece: Terörü lanetliyoruz. Almila Ada: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünemez bir bütündür. Afra Saraçoğlu: TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı kınıyor, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. TUSAŞ'a terör saldırısı! Haberi Görüntüle İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı Haberi Görüntüle