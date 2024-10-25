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        Haberler Magazin Haluk Bilginer, 'Maria' ile uluslararası arenaya çıkıyor

        Haluk Bilginer, 'Maria' ile uluslararası arenaya çıkıyor

        Haluk Bilginer, başrolünü Angelina Jolie ile paylaştığı 'Maria'da, yeteneğini bir kez daha küresel boyutta gözler önüne serecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 08:49 Güncelleme: 25.10.2024 - 08:57
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        Bir kez daha uluslararası yapımda
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        Uluslararası yapımlarda en çok rol alan oyuncumuz Haluk Bilginer, 'Maria' ile bir kez daha küresel ölçekte gösterime girecek bir yapımda yeteneğini gözler önüne serecek.

        Ünlü Yunan soprano Maria Callas (1923 - 1977) hakkındaki biyografik - drama türündeki 'Maria'da rol alan Haluk Bilginer, başrolü Angelina Jolie ile paylaştı.

        Yönetmenliğini Pablo Larrain'in yaptığı, senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı, yapımcılığını Fremantle'ın üstlendiği 'Maria'da Angelina Jolie; Maria Callas'ı Haluk Bilginer ise sevgilisi ünlü Yunan armatör Aristotle Onassis'i (1906 - 1975) canlandırdı.

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        Maria Callas'ın 1970'li yıllarda Paris'teki yaşamına odaklı 'Maria', İtalya'da gösterime 29 Ağustos'ta girerken, diğer ülkelerde izleyicilerle 11 Aralık'ta buluşacak.

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        #maria
        #Angelina Jolie
        #Haluk Bilginer
        #Maria Callas

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