Haluk Bilginer, 'Maria' ile uluslararası arenaya çıkıyor

Uluslararası yapımlarda en çok rol alan oyuncumuz Haluk Bilginer, 'Maria' ile bir kez daha küresel ölçekte gösterime girecek bir yapımda yeteneğini gözler önüne serecek.

REKLAM advertisement1 Ünlü Yunan soprano Maria Callas (1923 - 1977) hakkındaki biyografik - drama türündeki 'Maria'da rol alan Haluk Bilginer, başrolü Angelina Jolie ile paylaştı.

Yönetmenliğini Pablo Larrain'in yaptığı, senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı, yapımcılığını Fremantle'ın üstlendiği 'Maria'da Angelina Jolie; Maria Callas'ı Haluk Bilginer ise sevgilisi ünlü Yunan armatör Aristotle Onassis'i (1906 - 1975) canlandırdı. REKLAM

Maria Callas'ın 1970'li yıllarda Paris'teki yaşamına odaklı 'Maria', İtalya'da gösterime 29 Ağustos'ta girerken, diğer ülkelerde izleyicilerle 11 Aralık'ta buluşacak.