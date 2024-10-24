MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 1 - Manchester United: 1

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Temsilcimiz Fenerbahçe, evinde İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, sahasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Konuk ekip, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Kırmızı Şeytanlar, ilk yarıdaki ilk isabetli şutunda Eriksen ile 15. dakikada öne geçti. İkinci yarıda ise Fenerbahçe, 49. dakikada En-Nesyri ile skora dengeyi getirdi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

REKLAM advertisement1

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 5'e yükseltti. Konuk ekip ise aldığı 3 beraberlikle ile 3 puana ulaştı.

Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. İngiliz ekibi ise, Yunanistan ekibi PAOK'u evinde ağırlayacak.

REKLAM

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ, MOURINHO KIRMIZI GÖRDÜ! Fenerbahçe, Manchester United ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu. 57. dakikada Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Bright Osayi-Samuel, Manuel Ugarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Clement Turpin'e penaltı itirazlarında bulundu.

Hakem Turpin, itirazların ardından 59. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi. Penaltı itirazları olan pozisyon için bir süre daha VAR'la konuşan Turpin, devam kararında kaldı. Maça devam edemeyen Nijeryalı oyuncu 62. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

MOURINHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK REKLAM UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Samsunspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada, Samsunspor'a karşı ilk 11'de değerlendirdiği Jayden Oosterwolde'yi sakatlığı, Filip Kostic'i ise UEFA listesinde olmaması nedeniyle oynatamadı. 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Rodrigo Becao ile Edin Dzeko'yu ise kulübeye çekti. Portekizli teknik direktör, bu isimlerin yerine Manchester United karşısında Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de değerlendirdi.

İngiliz devi karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Mert Müldür'den kurdu. Orta sahada Sofyan Amrabat, Fred ve Sebastian Szymanski üçlüsünü bozmayan Mourinho, hücumun sağında Dusan Tadic'i, solunda ise Allan Saint-Maximin'i görevlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi. REKLAM Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydın, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Zeki Dursun, Rodrigo Becao, Şükür Toğrak ve Yusuf Akçiçek kulübede forma bekledi.

SOL BEKTE TERCİH MERT MÜLDÜR Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sol bek pozisyonunda Mert Müldür'ü tercih etti. Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı, Filip Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA listesinde yer almaması nedeniyle oluşan sol bek eksikliğinde Mert Müldür'ü bu pozisyona kaydırdı. OSAYI 3 MAÇ SONRA KADRODA Fenerbahçe'nin deneyimli sağ beki Bright Osayi-Samuel, 3 maç sonra kadroya dahil edildi. Antalyaspor maçında sakatlığı Twente karşılaşmasında ise cezası nedeniyle yer alamayan tecrübeli oyuncu, Samsunspor mücadelesinde de yabancı kontenjanına takılmıştı. Osayi-Samuel, Manchester United maçına ise ilk 11'de başladı.

REKLAM İSMAİL YÜKSEK 1 MAÇ SONRA Fenerbahçeli İsmail Yüksek, 1 maç aranın ardından kadroda yer aldı. Sakatlığı nedeniyle Samsunspor maçında kadroda yer almayan İsmail, Manchester United müsabakasına yedekler arasında başladı. KALECİ İRFAN CAN 4 MAÇ SONRA KADRODA Fenerbahçe'nin kalecilerinden İrfan Can Eğribayat, 4 maç sonra kadroda yer aldı. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle Antalyaspor, Samsunspor, Union Saint-Gilloise ve Twente maçlarını kaçıran İrfan Can, Manchester United maçına kulübede başladı.

MOURINHO, FRED VE AMRABAT ESKİ TAKIMINA KARŞI Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve orta sahanın önemli isimlerinden Fred, eski takımlarına karşı mücadele etti. 2016-18 yıları arasında Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, İngiliz ekibiyle 3 kupa kazanmayı başardı. REKLAM UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile zirveye çıkmayı başaran Mourinho, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı da kariyerine ekledi. 2018-23 yılları arasında Manchester United forması giyen Fred, eski takımıyla 1 kez İngiltere Lig Kupası'nı kazandı. Sofyan Amrabat, 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fiorentina'dan kiralık olarak Manchester United'a katıldı. Hollanda doğumlu, Faslı futbolcu, İngiliz ekibinde 21 karşılaşmada forma giydi.

ALTAY'A SEVGİ GÖSTERİSİ Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi eski kalecileri Altay Bayındır'a sevgi gösterisinde bulundu. Altay'a karşılaşma öncesinde çiçek verilirken milli kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine alkışlayarak cevap verdi. 2 EKSİK Fenerbahçe, Manchester United karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bıraktı. REKLAM Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da maçta forma giyemedi.

SAHAYA SİYAH BANTLA ÇIKTI Fenerbahçe, yaşanan terör saldırısında şehit olan vatandaşlar anısına sahaya siyah bantla çıktı. Manchester United karşılaşması öncesinde stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Stat çevresinde atlı polisler görev yaparken taraftarlar güvenlik bariyerlerinden kapsamlı bir aramanın ardından içeri alındı.

MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada soldan kullanılan korner atışında topun başına gelen Szymanski, kale sahası içine ortaladı. Manchester United savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası çizgisi üzerinde Fred'in önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda top yandan dışarı çıktı. 15. dakikada Manchester United öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Garnacho, kale sahası içine hareketlenen Mazraoui'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu meşin yuvarlağı Zirkzee, geriden atağa katılan Eriksen'e aktardı. Eriksen, ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla topu Livakovic'in sağından ağlara yolları: 0-1. REKLAM 22. dakikada İngiliz ekibi tehlikeli geldi. Eriksen'in pasında sağ kanatta topla buluşan Rashford, çaprazdan ceza sahasına girip 2 rakibini ekarte etti. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği plase vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 23. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in uzun pasında soldan ceza sahasına giren Szymanski'nin kale sahasına çevirdiği ortada kaleci Onana'nın sektirdiği top boşta kaldı. Bu pozisyonda Tadic bekletmeden vuruşunu yaptı ancak Ugarte kayarak müdahalesinde sırtıyla gole engel oldu. 37. dakikada Fenerbahçe üst üste 2 net fırsat yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Szymanksi'nin kale sahasına ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunu kaleci Onana kurtardı. Seken topu kale direği yakınında Tadic, yeniden En-Nesyri'ye ortaladı. Faslı futbolcu bir kez daha kafayla vurdu ancak Onana bu kez topu kornere tokatladı. Mücadelenin ilk yarısı Manchester United'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 49. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Saint-Maximin, kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 57. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart gördü. Osayi-Samuel'in rakip ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon sonrasında itiraz eden Portekizli çalıştırıcı, hakem Clement Turpin tarafından oyun alanı dışına gönderildi. 68. dakikada sol kanatta topla buluşan Garnacho, ceza sahası dışı sol çaprazındaki Mazraoui'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Livakovic topu kornere göndermeyi başardı.