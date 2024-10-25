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        Haberler Gündem 3. Sayfa Engelli bakım merkezinde 9 yaşında çocuk şiddet kurbanı mı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Engelli bakım merkezinde kan donduran iddia! 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?

        Niğde'de, rehabilitasyon merkezinde kalan, 9 yaşındaki bir çocuğun gördüğü şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı soruşturma başlattı. Olaya konu olan kuruluşun çalışanları açığa alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 07:43 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:42
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        Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?
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        Niğde'de Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 9 yaşındaki bir çocuğun, yaklaşık 2 ay önce gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

        ÇALIŞANLAR AÇIĞA ALINDI

        DHA'da yer alan habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine idari soruşturmanın titizlikle yapılması ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için, ihmali bulunduğu iddia edilen kuruluş görevlileri açığa alındı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Bakanlık, konunun derinlemesine soruşturulması için suç duyurusunda bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusunun ardından Cumhuriyet başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.

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        #Niğde
        #Son dakika haberler
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