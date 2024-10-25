Fenerbahçe-Manchester United maçı yazar yorumları
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, Sarı-lacivertli ekibin performasını değerlendirdi.
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Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Manchester United ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
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"FENERBAHÇE, 60 DAKİKA SAHANIN HAKİMİYDİ"
Uğur Meleke: Samsun’daki kötü görüntüden sadece 96 saat sonra, Kadıköy’de Manchester’a karşı farklı bir Fenerbahçe vardı sahada. United’ın işleri her ne kadar Premier Lig’de çok iyi gitmese de, Avrupa Ligi’ndeki 36 takımın en değerlisi onlar. Kupanın doğal favorilerden biri konumundalar haliyle. Böyle bir rakibe karşı Fenerbahçe 60 dakika boyunca sahanın hakimiydi. Temsilcimiz ilk bir saat boyunca topa sahip oldu, örerek hücum etti, özellikle Szymanski’nin de çok yakın oynadığı sol kanadı iyi kullandı. O kanatta yarattığı asimetriden bir gol çıkardı, Tadic ve Nesyri ile iki net pozisyonda da Onana’ya takıldı. [Hürriyet]
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"HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRDIĞININ FARKINA VARDI"
Gürcan Bilgiç: Maçtan önceki basın toplantısındaki sorulara Mourinho'dan gelen hafif "kibirli" cevaplar, aslında hangi takımı çalıştırdığının farkına varması için gerekçe oldu. Kadıköy'de, uzun zamandır taraftarın beklediği 'kazanmak için oynayan' Fenerbahçe'yi seyrettik. Vücut dili çok önemli. Yenik duruma düştüklerinde bile sahada vazgeçen tek kişi yoktu. Bu ruh hali tribünleri peşlerinden getirdi. Müthiş bir baskı kurdular. Manchester kalecisi Onana "kedi yutmuş" gibi oynamaya başladı. En-Nesyri her dakika geçişinde takımın yeniden santrafor haline geldi. [Sabah]
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"TADIC, KARİYER MAÇINI OYNADI"
Gürcan Bilgiç: Takımı başkalaştıran en önemli oyuncu Tadic'ti. Kariyer maçı oynadı adeta. "Yangın anında basınız" düğmesi gibiydi. Tekniği ve aklı ile kriz anlarına müdahale etti, arkadaşlarının yardımına koştu.
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"EN İYİ 45 DAKİKASIYDI"
İlker Yağcıoğlu: İlk 45 dakika Fenerbahçe oyun anlamında iyi oynadı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda oyunu tamamen rakibin yarı sahasına yıktı. Mourinho'nun öğrencileri birçok pozisyon da üretti ilk yarıda. Ama Fenerbahçe bu iyi oyununda bir türlü golü bulamadı. Özellikle soldan Saint Maximin ve sağdan Osayi Samuel, Manchester United kalesinde birçok tehlikeli pozisyon oluşturdu. İngiliz devi yakaladığı ilk tehlikeli posisyonda golü buldu. İkinci geldiklerinde ise Rashford ile bir önemli pozisyonu da değerlendiremedi. İlk devre bittiğinde Fenerbahçe 21 kez rakip ceza sahasına girmişti. [Takvim]
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"BİZİM BEKLEDİĞİMİZ MOURINHO"
Rıdvan Dilmen: Bizim beklediğimiz Jose Mourinho'yu ben bu maçta gördüm. Oyuncuların yüzünde de böyle gördüm. Bir tavsiyede bulunayım, Türkiye'de başka bir lig oynanıyor, buraya uygun şekilde antrenörlük yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu maçta bunun karşılığı vardı. Bugünkü örneklerle Türkiye'de şampiyonluk yarışında olur. Otursun yarım saati izlesin, bir de geçen seneki maçların yarım saatini izlesin Fenerbahçe'nin şampiyonluğa nasıl oynayacağını görecektir. (HT Spor)
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"KENDİNİ NİYE ATTIRIYORSUN!"
Ahmet Çakar: Dün gecenin en büyük kazancı sanırım En-Nesyri oldu. İlk yarı çok iyi oynadı. Sonrasında golü attı. Diğer bir kazançsa Osayi… Zaman zaman dengesiz çıkışları olsa da sağ kanatta önümüzdeki maçlar Mert'e nazaran daha etkili olacağını gösterdi. Gelelim Jose Mourinho'ya; kendini niye attırıyorsun kardeşim! Bu takımın önümüzdeki haftalarda Avrupa'da sana ihtiyacı var. Ve son söz hakeme; Fransız mükemmeldi. Osayi'nin penaltı beklediği ve verilmeyince de Mourinho'nun atıldığı pozisyonda penaltı yok. Yavaş şekilde baktığınız zaman sadece ayaklar birbirine temas ediyor. Penaltı yok. [Sabah]
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"SEZONUN EN İYİ MAÇI"
İbrahim Yıldız: Ligde oynadığı oyunla beğenilmeyen Fenerbahçe bu sezon en iyi maçlarından birini sergiledi diyebiliriz. Takımın önde baskı yapması, savunma ile forvet arasındaki mesafenin kısalması oyun üstünlüğünü getirdi. İlk yarı 3 net gol pozisyonu değerlendirilse çok farklı bir skor görebilirdik. Fenerbahçe galibiyeti hak etti. Bu sonuç, Sarı-Lacivertli takımın bundan sonraki süreçte çok işine yarayacak. Takım kendine geldi. Özgüvenleri arttı. İstenilen, beklenilen bir Fenerbahçe izledik. Taraftar desteğinin karşılığını aldı. Maç 1-1 bitse de oyun güven verdi. (Habertürk)
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"RAKİBİNE BASKI KURDU"
Serkan Akcan: Fenerbahçe’nin Manchester United karşısında ilk yarı oynadığı futbol bu sezonun en iyilerinden biriydi. Kadıköy’de rakibine karşı baskı kurdu, United’ın oyun kurulumunu büyük oranda engelledi, topa sahip oldu. Oyuna iyi başlamışken United’ın Eriksen ile çektiği ilk şutun gol olması moral bozucuydu doğrusu. Fakat Fenerbahçe öz güvenini ilk yarının sonuna kadar hiç kaybetmedi, En Nesyri’yi ceza sahasında topla buluşturdu. Mourinho’nun futbolcuları ilk 45 dakikada erken bir gol yemiş olmalarına rağmen sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı. (Fanatik)
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