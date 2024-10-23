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        Haberler Gündem Beyoğlu'nda gece kulübündeki partiye baskın: 32 gözaltı

        Beyoğlu'nda gece kulübündeki partiye baskın: 32 gözaltı

        İstanbul'un eğlence mekânlarından Beyoğlu'nda düzenlenen sıradışı partiye polis baskını! Bir grubun düzenlediği partide kafesin içerisinde köle gibi görülen kadına, etkinliğe katılan diğer kişilerin kırbaçla vurduğu ortaya çıktı. Yapılan baskında 32 kişi gözaltına alındı. 8'i tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 22:32 Güncelleme: 23.10.2024 - 22:32
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        Sıradışı partiye baskın: Çok sayıda gözaltı var
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir internet sitesi üzerinden Tolga T. ve Laden S. tarafından cinsel ve sapkınlık içeren müstehcen partiler düzenlendiği belirlendi.

        Tolga T. ve Laden S. tarafından organize edilen partinin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi. 20 Ekim'de Şehit Muhtar Mahallesinde bulunan bir gece kulübüne baskın düzenlendi. Yapılan baskın sırasında içeride parti olduğu ve hayasızca ve müstehcen hareketler sergilendiği görüldü.

        Polis ekipleri bir kadını demir kafesten çıkarken, köle durumundaki bir kadının ise katılımcılar tarafından kırbaçlandığı ortaya çıktı. Baskında gece kulübü işletmecisinin de aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alınırken, partide kullanılan malzemelere de el konuldu.

        32 GÖZALTIDAN 8’İ TUTUKLU

        Gözaltına alınanlardan ifadesi alınan 23 kişi serbest bırakılırken, gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenlerinde aralarında bulunduğu 9 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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