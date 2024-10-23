NATO Genel Sekreteri Rutte'den BRICS açıklaması: Ankara egemenlik hakkına sahip

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin BRICS ortaklarıyla çalışma konusunda Ankara'nın egemenlik hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Rutte, Estonya Başbakanı Kristen Michal ile başkent Tallinn'de düzenlediği ortak basın toplantısında çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

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Türkiye'nin BRICS başvurusunun "bir endişe kaynağı olup olmadığına" yönelik soruya yanıt veren Rutte, "Türkiye'nin BRICS ortaklarından bazılarıyla da birlikte çalıştığını biliyoruz. Bunu yapmak onların egemenlik hakkıdır." dedi.

Rutte, bu durumun "zaman zaman ikili ya da NATO içinde tartışmalara yol açmasına" rağmen Türkiye’nin İttifak'ta oynadığı rolün altını çizdi.

"TÜRKİYE NATO İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK" Türkiye'nin NATO için "çok önemli bir müttefik olduğunu" ifade eden Rutte, "Türkiye, NATO'nun en donanımlı askeri güçlerinden birine sahip. NATO coğrafyasının kendi bölümünde (güneydoğu kanadında) hayati rol oynamaktadır. NATO'ya bir bütün olarak pek çok kabiliyet sağlamaktadır." diye konuştu. REKLAM Rutte, Türkiye'nin uzun yıllardır NATO'nun bir parçası olduğunu anımsatarak, "Türkiye'nin uzun yıllardır İttifak'ın ayrılmaz bir parçası olmasından büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. Tabii ki İttifak içinde bir demokrasi olarak, 32 ülke arasında şu veya bu konuda her zaman tartışmalar olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.