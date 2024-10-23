Ayakta su içmenin kalpten böbreklere kadar birçok riski bulunuyor!

Su, yaşamın devamı ve vücudun doğru şekilde çalışması için hayati bir öneme sahiptir. Ancak suyu nasıl içtiğimiz de en az tükettiğimiz miktar kadar önemlidir. Ayurveda ve modern tıp uzmanları, ayakta su içmenin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda hemfikirdir. İşte ayakta su içmenin olası zararları ve su içmenin doğru yolu hakkında bilmeniz gerekenler!