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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Elfsborg maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i... - Futbol Haberleri

        Galatasaray - Elfsborg maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i...

        UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray bugün sahasında Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. "Kupa 2"nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci haftada deplasmanda Letonya temsilcisi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Peki Galatasaray - Elfsborg maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.10.2024 - 09:48 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:48
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında bugün İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek.

        • 2

          RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 17.30'da başayacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.

        • 3

          Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak üst üste 2, toplamda 24. kez ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon Avrupa'ya UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı. İsviçre temsilcisi Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

        • 4

          "Kupa 2"nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci haftada deplasmanda Letonya temsilcisi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. İlk 2 maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, 36 takım arasında averajla 8. sırada yer aldı.

        • 5

          UEFA Avrupa Ligi'nde sezona birinci eleme turundan başlayan Elfsborg ise 4 tur geçerek adını 36 takım arasına yazdırdı. Sarı-siyahlı takım, deplasmanda 3-2'lik AZ Alkmaar yenilgisiyle girdiği organizasyonun ikinci haftasında sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Üç puanı olan Elfsborg, averajla 16. sırada bulunuyor.

        • 6

          SON 9 MAÇINI KAYBETMEDİ

          Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlup olmadı.

          Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.

        • 7

          Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise birer galibiyet ve beraberlik gördü.

        • 8

          4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

          Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, İsveç temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.

        • 9

          Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, Elfsborg mücadelesinde görev yapamayacak.

          Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için karşılaşmada oynayamayacak.

        • 10

          İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i:

        • 11

          Günay Güvenç

        • 12

          Davinson Sanchez

        • 13

          Abdülkerim Bardakcı

        • 14

          Kaan Ayhan

        • 15

          Berkan Kutlu

        • 16

          Lucas Torreira

        • 17

          Barış Alper Yılmaz

        • 18

          Gabriel Sara

        • 19

          Yunus Akgün

        • 20

          Mauro Icardi

        • 21

          Victor Osimhen

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