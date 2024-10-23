2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 23 Mart 2023'te polis ekipleri, Tütünçiftlik Sahili'nde kimlik kontrolü için durdurdukları Murat Rüzgar'ın, "Çocuklarımı cennete gönderdim" biçiminde söylemlerde bulunması üzerine Esentepe Mahallesi Şehit Bilge Varlı Sokak'taki eve gitmişlerdi.

AA'da yer alan habere göre olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre'nin (10) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

AYRI AYRI 'AĞIR MÜEBBET' HAPİS İSTENDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan baba Murat Rüzgar tutuklanmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "üstsoy veya altsoydan birine ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan her iki çocuk için ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.