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        Haberler Gündem Güncel Dehşet dolu dakikalar! Polisin başına çekiçle vurdu - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Avukattan polise çekiçli saldırı!

        İstanbul Üsküdar'da Yaşar Tarık O. adlı avukat, polis otosundaki emniyet görevlisine çekiçle saldırdı. Saldırganın babası olan emekli subay Kadir O. da polise silah doğrulttu. Ekipteki diğer polis memuru da saldırganı ve babasını ateş ederek etkisiz hale getirdi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:42 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:57
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        Avukattan polise çekiçli saldırı!
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        Üsküdar'da polis ekiplerinin durdurduğu eski subay ve avukat oğlu ile polisler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

        DHA'nın haberine göre şüpheli Yaşar Tarık O., polis memuruna çekiçle saldırırken babası Kadir O. belindeki silahı ekiplere doğrulttu. Polis, şüphelilere ateş etti. Çekiçle yaralanan polis ile 2 şüpheli de yaralı olarak hastaneye götürüldü.

        AVUKAT, POLİSE ÇEKİÇLE SALDIRDI

        Olay, saat 9.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, emekli Albay Kadir O. ve oğlu Yaşar Tarık O. araçlarıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

        EMEKLİ SUBAY BABASI SİLAH DOĞRULTTU

        Baba oğul ile polisler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli Yaşar Tarık O. araçtan aldığı çekiçle polis memuruna saldırırken babası Kadir O. aracın kapısını açarak ekiplere silah doğrulttu.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Çekiçli saldırı sonucu polis memuru kafasından yaralanırken diğer polis memuru şüphelilere ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibini sevk edildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek sokakta güvenlik önlemi alırken çekiçle yaralanan polis ile 2 şüpheli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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