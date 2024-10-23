Avukattan polise çekiçli saldırı!
İstanbul Üsküdar'da Yaşar Tarık O. adlı avukat, polis otosundaki emniyet görevlisine çekiçle saldırdı. Saldırganın babası olan emekli subay Kadir O. da polise silah doğrulttu. Ekipteki diğer polis memuru da saldırganı ve babasını ateş ederek etkisiz hale getirdi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastanelere sevk edildi
Üsküdar'da polis ekiplerinin durdurduğu eski subay ve avukat oğlu ile polisler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.
DHA'nın haberine göre şüpheli Yaşar Tarık O., polis memuruna çekiçle saldırırken babası Kadir O. belindeki silahı ekiplere doğrulttu. Polis, şüphelilere ateş etti. Çekiçle yaralanan polis ile 2 şüpheli de yaralı olarak hastaneye götürüldü.
AVUKAT, POLİSE ÇEKİÇLE SALDIRDI
Olay, saat 9.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, emekli Albay Kadir O. ve oğlu Yaşar Tarık O. araçlarıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.
EMEKLİ SUBAY BABASI SİLAH DOĞRULTTU
Baba oğul ile polisler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli Yaşar Tarık O. araçtan aldığı çekiçle polis memuruna saldırırken babası Kadir O. aracın kapısını açarak ekiplere silah doğrulttu.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çekiçli saldırı sonucu polis memuru kafasından yaralanırken diğer polis memuru şüphelilere ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibini sevk edildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek sokakta güvenlik önlemi alırken çekiçle yaralanan polis ile 2 şüpheli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.