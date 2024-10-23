Üsküdar'da polis ekiplerinin durdurduğu eski subay ve avukat oğlu ile polisler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

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DHA'nın haberine göre şüpheli Yaşar Tarık O., polis memuruna çekiçle saldırırken babası Kadir O. belindeki silahı ekiplere doğrulttu. Polis, şüphelilere ateş etti. Çekiçle yaralanan polis ile 2 şüpheli de yaralı olarak hastaneye götürüldü.

AVUKAT, POLİSE ÇEKİÇLE SALDIRDI

Olay, saat 9.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, emekli Albay Kadir O. ve oğlu Yaşar Tarık O. araçlarıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

EMEKLİ SUBAY BABASI SİLAH DOĞRULTTU Baba oğul ile polisler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli Yaşar Tarık O. araçtan aldığı çekiçle polis memuruna saldırırken babası Kadir O. aracın kapısını açarak ekiplere silah doğrulttu. HASTANEYE KALDIRILDILAR Çekiçli saldırı sonucu polis memuru kafasından yaralanırken diğer polis memuru şüphelilere ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibini sevk edildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek sokakta güvenlik önlemi alırken çekiçle yaralanan polis ile 2 şüpheli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.