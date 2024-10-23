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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı

        İstanbul Esenler'de bir kişi, babasıyla park yeri nedeniyle tartışan kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan adam hastanede hayatını kaybederken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Cinayet anı iş yerinin güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:24 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:24
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        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
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        İstanbul'da park yeri yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti.

        Olay, Esenler Birlik Mahallesi'ndeki bir sokakta 18 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi.

        Hamdi Taşkum'a, aracını sokağın başına park ettiği sırada yanına gelen Kalender Tohum, evinin önüne park etmemesini söyledi.

        Çıkan tartışmada Kalender Tohum, Taşkum'un aracının camına yumruk atınca kavga büyüdü. Babasının kavgada yere düştüğünü gören Şafak Tohum koşarak olay yerine geldi ve yanında bulunan bıçak ile aracının içerisinde oturan Hamdi Taşkum'u defalarca bıçakladı.

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        Çevredekiler hemen araya girerek kavgayı ayırırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanan Hamdi Taşkum ambulans ile hastaneye götürüldü.

        Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Taşkum hayatını kaybetti.

        CİNAYET ANI KAMERADA

        İki kişinin tartıştığı ve bir kişinin koşarak olay yerine gelip sürücüyü bıçakladığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayın ardından Şafak Tohum kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Bıçaklı saldırgan Şafak Tohumun halen yakalanamadığı öğrenildi.

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        #bıçaklı kavga
        #istanbul esenler
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