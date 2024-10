"Yenidoğan çetesi"nin 2 numarası doktor İlker Gönen de 6 ay hapis yatmış!

"Yenidoğna çetesi"nin kan donduran ayrıntıları Türkiye gündemini sarsmıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, çetenin iki numaralı ismi olarak dosyada yer alan doktor İlker Gönen'in de detaylı ifadesi ortaya çıktı.

SURİYELİ EX BEBEK OLAYI

Suriyeli ex bebek olayı ile ilgili de soruları yanıtlayan Gönen şöyle konuştu: "Suriyeli ex olan bebeğin müdahalesi; başında bulunan doktorlar ve hemşireler tarafından yapılmıştır. Fırat Sarı’nın ex olan bebek hakkındaki yorumu kendi düşüncesidir. Dursun Eryılmaz aile ile görüşmesinde sorun yaşamış ve bu nedenle hastane yönetimi tarafından durum Fırat Sarı’ya bildirilmiştir. Benim, 'Yok Medlife olmaz. Dursun abiyi söyle; diplomasını kullanacağız ama Dursun abi olmayacak' kısmındaki konuşmam, Dursun Eryılmaz’a eleştiri şeklinde olup iletişiminin bozukluğu nedeni ile yaşanan sorunlarda eksik kalması nedeniyledir. Epikriz konuşması ve Fırat Sarı ile diğer kişiler arasında olmuştur. İl sağlık Müdürlüğünce tespit edilen eksikler servis doktoru ile ilgili olup benim ile bir alakası yoktur."

BU KEZ "TANIYORUM" DEDİ

Soruşturmada yöneltilen bir soru da Gıyasettin Özdemir’in eşi Melike Özdemir’i tanımadığını söyleyen doktor İlker Gönen; başka bir soruda ise para yatırıldığı, Melike Özdemir’i tanıdığını söylüyor.

Kendisinin danışman olduğu için Gıyasettin Mert Özdemir’i hasta yönlendirmesi için aradığı belirterek, “Daha ayrıntılı sorular sorulduğunda kendisini Fırat Sarı ile Murat Mantuş’a yönlendirmişimdir. Melike Özdemir isimli şahıs, Medisense Sağlık Hizmetlerinde bildiğim kadarıyla sigortalı olarak çalışmaktadır. Kendisiyle arkadaşlığımızdan dolayı borç olarak alıp verdiğimiz para transferidir. Aramızda ticari bir ilişki yoktur. Melike Özdemir, Gıyasattin Mert Özdemir’in eşi olduğu için tanırım" dedi.

Ardından, Melike Özdemir’e gönderilen 10 bin TL için de, "Gıyasettin'in eşi olan Melike Özdemir, bir trafik kazası yaşamıştı. Bu nedenle kendisine 10.000 TL parayı borç olarak gönderdim. Kendisi ile ticari ilişkim yoktur. Bu parayı Gıyasettin’e göndermeyip neden eşine gönderdiğimi şu an için hatırlamıyorum" diye ifade verdi.

EPİKRİZDEKİ EKSİKLER

Ex olan Karakoç bebek olayı ile ilgili sorulan soruya cevap veren Gönen, olayı şöyle anlattı: "Olay günü, Çağla hemşire beni danışmak için aradığında hastayı ne zaman entübe edilmişse epikrize mutlaka onun yazılması gerektiğini söylemiştim. Epikrizde eksikler olduğunu söyleyince, Fırat Sarı’yı arayarak nerede çalıştığını şu an hatırlamadım, Mehmet Halis, klavyede Epikriz yazısı hızlı olduğu için göndermesini ve Dursun beye yardım etmesini söyledim. Geriye dönük 19 günlük yazılacak olan epikrizin sorumlusu servis doktorudur. Epikriz yazmak benim işim değildir. Doktor Dursun beyin hastanede olup olmaması tamamen kendi inisiyatifidir. Kendisi, bebek yoğun bakım servisinin sorumlu doktorudur. Ağzınız bir olsun şeklindeki söylemim, tıbbı durumlar için değil, aile ile sağlıklı bir iletişim kurmak içindir.

"Ya ölüme şey olmayabilir sepsis olmayabilir 60 günü kabul etmeyebilir sonuncuya tamam mı", "Oho on gün falan mı deyim on, on beş gün", "On gün de tamam" şeklindeki ifadelerim, SGK ile ilgili olmayıp, hastanın ölüm bildirim sistemi doldururken yapılan seçimlerdir. Kesinlikle faturalandırma veya SGM ile ilgili değildir."

“BU AKŞAM GALATASARAY MAÇIM VAR” SORULDU

Yenidoğan çetesinin iki numaralı ismi olarak dosyada yer alan Dr. İlker Gönen’in, hemşire Çağla Durmuş ile yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıkmıştı. Telefon görüşmesinde bebek Kırçiçek'in ölümüyle ilgili yapılan konuşmada İlker Gönen'in hemşire Durmuş'a, "Ya ex oluyorsa şu Dursun çıkmadan ex olsun. Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani" dediği kayıtlarda yer aldı. Bu konuşma kahkaha ile devam etmişti. İşte bu tape de geçen konuşmalar da İlker Gönen’e soruldu.

İlker Gönen bu tapede geçen konuşmalara şu cevabı verdi: "O gün doğduğunda bebeğin durumunun çok kötü olduğunu, yaşamasının çok zor olduğunu Doktor Dursun bey ile konuşmuştuk. Hastanın gerekli tedavisi yapılmıştı. Sabaha doğru hasta iyice kötüleşince bana haber verdiklerinde ben de hastayı, danışman doktor olmam nedeni ile görmek istediğimden Bağcılar Medilife Hastanesine gittim. Hastanın genel durumu çok kötü ve çok inmatürdü. Gerekli tedaviler alınıyordu. O nedenle, ben daha sonra hastaneden ayrıldım. Gece nöbetçi doktoru, aileye bilgi vermesi için çok yeterli olmadığından, 'EX oluyorsa Dursun çıkmadan EX olsun' ifadesini kulandım. Dursun beyin hastanede olup olmadığını bilemem. Sümeyye hemşirenin, Alkadro bebeğin dosyasını almasını da doğru bulmayıp o an geçiştirmek için konuştum. Hastanenin sorumlu doktoru Dursun beydir. Çağla hemşire ile Whatsapp’tan konuşalım dememi şu an için hatırlamıyorum."