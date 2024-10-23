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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Elfsborg maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Galatasaray - Elfsborg maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray - Elfsborg maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray sahasında Elfsborg ile karşı karşıya geliyor. . "Kupa 2"nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci haftada deplasmanda Letonya temsilcisi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray - Elfsborg mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:31
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        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Matej Jug

        SAAT: 17.30

        YAYIN: TRT 1

        Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens, Osimhen, Icardi.

        Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Arber Zeneli, Baidoo.

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını konuk ediyor.

        Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak üst üste 2, toplamda 24. kez ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon Avrupa'ya UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı. İsviçre temsilcisi Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

        "Kupa 2"nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci haftada deplasmanda Letonya temsilcisi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın ilk 2 maç sonunda 4 puanı buluyor.

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        UEFA Avrupa Ligi'nde sezona birinci eleme turundan başlayan Elfsborg ise 4 tur geçerek adını 36 takım arasına yazdırdı. Sarı-siyahlı takım, deplasmanda 3-2'lik AZ Alkmaar yenilgisiyle girdiği organizasyonun ikinci haftasında sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Elfsborg'un üç puanı bulunuyor.

        SON 9 MAÇINI KAYBETMEDİ

        Galatasaray, çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlup olmadı.

        Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıktı.

        Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise birer galibiyet ve beraberlik gördü.

        4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, İsveç temsilcisine karşı sahaya çıkamıyor.

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, Elfsborg mücadelesinde görev yapamıyor.

        Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için karşılaşmada oynayamıyor.

        SON 14 MAÇI KAYBETMEDİ

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 16 müsabakanın 14'ünde rakiplerine boyun eğmedi.

        Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 16 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 7'sini kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

        "Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

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