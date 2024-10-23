Galatasaray - Elfsborg maçı CANLI YAYIN

STAT: RAMS Park

HAKEM: Matej Jug

SAAT: 17.30

YAYIN: TRT 1

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Mertens, Osimhen, Icardi.

Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Arber Zeneli, Baidoo.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak üst üste 2, toplamda 24. kez ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon Avrupa'ya UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı. İsviçre temsilcisi Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

"Kupa 2"nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci haftada deplasmanda Letonya temsilcisi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın ilk 2 maç sonunda 4 puanı buluyor.

REKLAM

UEFA Avrupa Ligi'nde sezona birinci eleme turundan başlayan Elfsborg ise 4 tur geçerek adını 36 takım arasına yazdırdı. Sarı-siyahlı takım, deplasmanda 3-2'lik AZ Alkmaar yenilgisiyle girdiği organizasyonun ikinci haftasında sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti. Elfsborg'un üç puanı bulunuyor.