Jose Mourinho'dan kadro tepkisi!

MANCHESTER UNITED'A GÖNDERME

Soru: "Manchester United'da sizden sonra neler oldu?"

Jose Mourinho: "Bunu düşünmek için 1 dakikamı bile vermedim. Onlar için en iyisini diledim. Şu anda harika değillerse bile, bu beni mutlu etmiyor. Onları düşünecek vaktim yok. Ben oradayken nelerin olduğunu, nelerin olmadığını düşünmek anlamsız. Onlar Erik ten Hag'a desteklerini ve güvenlerini gösteriyorlar. Hocalarının ve takımlarının değişebileceğine inanıyorlar. Benim dönemimle fark bu. Biz Avrupa'yı kazandık, Manchester City puan cezası alırsa şampiyon olabilir. O zaman da bana bonus ve madalya vermeleri gerekir.