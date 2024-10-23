Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberleri: Ağabeyinin intikamı için... Kan davası - Haberler | Son dakika haberleri

        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!

        Adana'da, geçen yıl ağabeyini yaralayan 19 yaşındaki Samet Aslan'ı, caddede tabancayla vurarak öldüren 21 yaşındaki Ahmet Demirel ve onu olay yerine götüren 19 yaşındaki kuzeni Mehmet Demirel tutuklandı. Ahmet Demirel ifadesinde, "Olay ani gelişti. Tartıştık, bana küfretti. Bu nedenle ateş ettim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:25 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde 23 Kasım 2023’te Samet Aslan (19), sokakta tartıştığı Ahmet Çaçan Demirel’i (35), tabancayla bacağından vurup, yaraladı.

        DENETİMLİ SERBESTLİKLE ÇIKTI

        Hayatını kaybeden Samet Aslan.
        Hayatını kaybeden Samet Aslan.

        DHA'da yer alan habere göre olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Aslan, önceki ay denetimli serbestlikle tahliye edildi.

        TAKİP EDİP EVİNİN SOKAĞINA GİTTİ

        Yaralanan Ahmet Çaçan Demirel’in kardeşi Ahmet Demirel (21), husumet duyduğu Aslan’ı intikam için takip etmeye başladı. Ahmet Demirel, 21 Ekim gecesi kuzeni Mehmet Demirel’in kullandığı motosikletle Samet Aslan’ın oturduğu sokağa gitti.

        HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

        Motosikletten inen Ahmet Demirel, caddede arkadaşlarıyla sohbet eden Aslan’a tabancayla kurşun yağdırdı. Karın, sırt ve baldırından yaralanan Samet Aslan yere yığıldı, saldırgan ise aynı motosikletle kaçtı.

        KÜFRETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürülen Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'nun morgunda otopsisi tamamlanan Samet Aslan, Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        "OLAY ANİ GELİŞTİ, KÜFRETTİ" DEDİ

        Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Ahmet Demirel, ifadesinde, “Olay ani gelişti. Tartıştık, bana küfretti. Bu nedenle ateş ettim” dedi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet ve kuzeni Mehmet Demirel, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Gardıroptaki vahşete karar! Anne katilinin cezası açıklandı
        Gardıroptaki vahşete karar! Anne katilinin cezası açıklandı
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        Şizofren gencin kan donduran sözleri!
        ABD'deki McDonald's şubelerinde bakteri alarmı
        ABD'deki McDonald's şubelerinde bakteri alarmı
        Biden'dan Trump'a: "Dünya liderleri endişeli"
        Biden'dan Trump'a: "Dünya liderleri endişeli"
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 milyar dolarlık finansman
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı
        Habertürk Anasayfa