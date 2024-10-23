Adana'nın Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde 23 Kasım 2023’te Samet Aslan (19), sokakta tartıştığı Ahmet Çaçan Demirel’i (35), tabancayla bacağından vurup, yaraladı.

Motosikletten inen Ahmet Demirel, caddede arkadaşlarıyla sohbet eden Aslan’a tabancayla kurşun yağdırdı. Karın, sırt ve baldırından yaralanan Samet Aslan yere yığıldı, saldırgan ise aynı motosikletle kaçtı.

KÜFRETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürülen Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'nun morgunda otopsisi tamamlanan Samet Aslan, Kürkçüler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"OLAY ANİ GELİŞTİ, KÜFRETTİ" DEDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Ahmet Demirel, ifadesinde, “Olay ani gelişti. Tartıştık, bana küfretti. Bu nedenle ateş ettim” dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet ve kuzeni Mehmet Demirel, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.