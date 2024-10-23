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        Haberler Ekonomi Teknoloji Roblox yasak kalkınca Türkiye'de ofis açacak - Teknoloji Haberleri

        Roblox Türkiye'de ofis açıyor

        Ağustos ayında erişime kapatılan Roblox, yasağın kaldırılmasının ardından Türkiye'de ofis açacağını duyurdu. Şirket yetkilileri yasağa konu olan içerikleri önceden kaldırdıklarını belirterek "Neden yasaklandığımızı çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Sorunun çözümü için başta BTK olmak üzere ilgili kurumlarla görüşme içinde oldukları bilgisini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:44
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        Ağustos ayında erişime kapatılan oyun platformu Roblox yasağın kaldırılmasının ardından Türkiye'de ofis açacağını açıkladı.

        Firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        “Roblox'un, öğrenme, yaratıcılık ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle iş birliği yapmaya kararlıyız.

        Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdir. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak iş birliği içindeyiz.”

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        "ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

        Konuyla ilgili HABERTÜRK'ün sorularını yanıtlayan Roblox yetkilileri yasaklamaya neden olarak gösterilen içerikleri yasaktan önce kaldırdıklarını ifade etti. Bu durumda neden yasak getirildiğini sormamız üzerine ise "Bunu çözmeye çalışıyoruz" cevabını verdi.

        VERGİLENDİRME KONUŞULMADI

        Verilen bilgiye göre Roblox'un şu anda Türkiye'de platforma yönelik yasağın kalkması için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda firma ile başta BTK olmak üzere ilgili kurumlarla görüşmeler devam ediyor. Şu ana kadar vergilendirme konusu ise henüz gündeme gelmiş değil.

        YÜZDE 42'Sİ 13 YAŞ ALTI

        80 milyon aktif kullanıcıları olduğunu belirten yetkililer bunun yüzde 42'sinin 13 yaşın altında olduğunu belirterek "17 yaş üzerindeki kullanıcılardan güvenlik sebebiyle kinlik doğrulama talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Güvenlik, özellikle de çocukların güvenliği için aldıkları önlemleri sürekli geliştirdiklerini belirterek kullanıcı sayısı düşünüldüğünde açılan dava sayısının oransal olarak düşük olduğunu söylediler.

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