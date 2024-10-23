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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babası ve ağabeyini öldürüp yakmıştı! "Kahvede çay içip sohbet ettim!" | Son dakika haberleri

        Babası ve ağabeyini öldürüp yakmıştı! "Kahvede çay içip sohbet ettim!"

        Denizli'de, ağabeyi 30 yaşındaki Muhammet Pekdemir ile 56 yaşındaki babası Süleyman Pekdemir'i, para vermedikleri için av tüfeğiyle öldürüp yakan 28 yaşındaki Kadir Pekdemir, "Tüfekle babam ve ağabeyimi vurdum. Başlarında ölmelerini bekledim. Kahveye gidip çay içtim, arkadaşlarımla sohbet ettim. Pazartesi günü akşam saatlerinde geldiğimde evi ateşe verdim. Sonra olay yerinden kaçtım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 09:31 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:32
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        Babası ve ağabeyini öldürüp yakmıştı! "Kahvede çay içip sohbet ettim!"
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        Denizli'nin Tavas ilçesi kırsal Aydoğdu Mahallesi'ndeki Süleyman Pekdemir'e (56) ait tek katlı müstakil evde önceki gece saat 20.00 sıralarında alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler ihbarda bulundu.

        YANGIN BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Muhammet Pekdemir, 30 yaşında hayatını kaybetti.
        Muhammet Pekdemir, 30 yaşında hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sardı. Gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla alevleri söndürdü.

        EVDEN 2 YANMIŞ CESET ÇIKTI

        Baba Süleyman Pekdemir, 56 yaşındaydı.
        Baba Süleyman Pekdemir, 56 yaşındaydı.

        Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekibi, Süleyman Pekdemir ile oğlu Muhammet Pekdemir'in (30) yanmış cesetlerini buldu. Jandarma ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası baba ile oğlunun cesetleri otopsi için Adli Tıp Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        PARA VERMEDİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

        Kadir Pekdemir, cezaevine gönderildi.
        Kadir Pekdemir, cezaevine gönderildi.

        Soruşturma başlatan jandarma, ağabeyi ile babasını av tüfeğiyle öldüren Kadir Pekdemir'i (28) yakalayıp, gözaltına aldı. Kadir Pekdemir'in ilk ifadesinde, babası ve ağabeyinden para istediğini, olumsuz yanıt alınca da evi kundaklayıp, kaçtığını söylediği öğrenildi.

        "KAHVEDE ÇAY İÇİP SOHBET ETTİM"

        Katil zanlısının ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Daha sonra çapraz sorguya alınan Pekdemir, av tüfeğiyle eve gittiğini belirtti.

        Zanlının, "Yukarıdan havadan talimat geldi. Eve gitmeden önce tüfeğin tutukluk yapıp yapmadığını kontrol ettim. Daha sonra tüfekle babam ve ağabeyimi vurdum. Başlarında ölmelerini bekledim. Evden ayrıldım, kahveye gidip çay içtim, arkadaşlarımla sohbet ettim. Pazartesi günü akşam saatlerinde geldiğimde evi ateşe verdim. Sonra olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.

        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
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        #Denizli
        #Son dakika haberler
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