Gardıroptaki vahşete karar! Anne katilinin cezası açıklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçen yıl annesi Fatma Sevinç'i (70) bıçaklayıp öldürdükten sonra gardıroba saklayan Süleyman Sevinç (50), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre Alanya'da 3 Mayıs 2023’te yaşanan olayda, bir apartman dairesinin ikinci katında oturan Fatma Sevinç'ten haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

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ÇİLİNGİRLE KAPI AÇILDI

Polis kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde, elbise dolabında Fatma Sevinç'in battaniyeye sarılı cansız bedenini buldu. Alanya Cumhuriyet Savcılığı ve olay yeri inceleme ekipleri, Fatma Sevinç'in boğazından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Kadının cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi cenaze aracıyla belediye morguna götürüldü. Soruşturma başlatan asayiş ekipleri, komşuların birkaç gün önce Fatma Sevinç ile oğlu Süleyman Sevinç'in tartışma seslerini duyduğunu belirledi. O günden sonra ortalarda görünmeyen Süleyman Sevinç, polis tarafından cinayet şüphelisi olarak her yerde aranmaya başlandı.

REKLAM POLİSE KARDEŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİNİ VERDİ Süleyman Sevinç, 8 Mayıs’ta Antalya Atatürk Caddesi’nde elinde poşetle yürürken, durumundan şüphelenen motosikletli polis timi tarafından durduruldu. Kimlik sorgusu yapılmak istenen Süleyman Sevinç, kimliğinin üzerinde olmadığını ifade ederek, kardeşi Ü.S.'nin kimlik bilgilerini verdi. Polis ekibinin soruları üzerine gerçek kimliğini açıklayan Süleyman Sevinç, annesini öldürdüğünü de itiraf ettikten sonra gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından şüpheli, Alanya'ya getirildi. "BIÇAĞI ALDIKTAN SONRA ŞUURUMU KAYBETTİM" Süleyman Sevinç, ilk ifadesinde ayrıldığı eşine 'bel altı' kelimeler söylemesi nedeniyle annesiyle tartıştıklarını belirterek, "Yüzüme birkaç tokat attı. Daha sonra mutfaktaki ekmek bıçağını alarak odamın kapısının girişine geldi ve bana hitaben, 'Ya sen ya ben' diyerek bıçağı salladı. Bıçağı almak istediğimde elimi ısırdı. Bıçağı aldıktan sonra şuurumu kaybettim. Annemin boğazına doğru bıçağı birkaç defa salladım. Kaç defa bıçağı vurduğumu hatırlamıyorum. Annem yere düştükten sonra onu odamdaki dolabın içerisine koyarak üzerini battaniye kapattım. Daha sonra yerleri temizledim. Olayda kullanılan bıçağı nereye bıraktığımı hatırlamıyorum. O gece evde kaldım. Annemi bu şekilde öldürdüğüm için çok pişmanım" dedi. Süleyman Sevinç, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ Süleyman Sevinç'in yargılandığı davanın karar duruşması Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görüldü. Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Süleyman Sevinç, "Diyeceğim bir şey yok. Cezamın yüzüme söylenmesi için geldim. Bu benim kaderimmiş, kaderimi yaşıyorum" dedi. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Süleyman Sevinç'i 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.