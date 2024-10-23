Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddialarının ardından peş peşe açıklamalar

Güney Kore'nin, Rusya'yı desteklemek üzere sevk edildiği iddia edilen Kuzey Kore birliklerini izlemek üzere Ukrayna'ya istihbarat ve askeri yetkililerden oluşan bir ekibi göndermeyi düşündüğü ileri sürüldü.

Güney Koreli üst düzey bir hükümet kaynağı, Yonhap'a yaptığı açıklamada, "Rusya'ya destek için gönderilen Kuzey Kore özel kuvvetlerinin taktiklerini ve savaş kabiliyetlerini izlemek üzere Ukrayna'ya personel gönderilmesi ihtimali var." dedi.

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Ekibin, Kuzey Kore savaş taktiklerini analiz edebilecek ya da yakalanan Kuzey Korelilerin sorgulanmasında görev alabilecek istihbarat birimlerinden ve askeri personelden oluşması bekleniyor.

Güney Kore, Kuzey Kore ve Rusya'ya karşı derinleşen askeri işbirlikleri nedeniyle "aşamalı önlemler" alacağını bildirmişti. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae-hyo, Kuzey Kore birliklerinin derhal geri çekilmesi için Pyongyang yönetimine çağrıda bulunmuştu. REKLAM KUZEY KORE: KORKUNÇ SONUÇLARI OLUR Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore ve Ukrayna'yı eleştirerek ülkesine karşı yapılacak askeri provokasyonun "korkunç sonuçları" olabileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Pyongyang'ın Rusya'ya destek vermek için Ukrayna'ya asker gönderdiği iddialarının ardından Seul ve Kiev'i eleştirdi. Kim, Güney Kore'nin ülkesine insanız hava araçları (İHA) göndermesini "affedilmeyecek çirkin bir askeri provokasyon" olarak nitelendirerek "Nükleer silahı olan bir devlete karşı yapılacak askeri bir provokasyon, dünyanın büyük ya da küçük herhangi bir ülkesindeki politikacıların ve askeri uzmanların normal düşünce yapılarıyla hayal bile edemeyecekleri korkunç durumlara yol açabilir." dedi.

Ukraynalı ve Güney Koreli yetkililere "deliler" diye hitap eden Kim, bu ülkelerin, nükleer silah sahibi ülkelere karşı "takip kabiliyeti olmaksızın rastgele ve pervasızca sözler sarf ettiğini" savundu. Kim ayrıca Kiev ve Seul'ün "ABD tarafından yetiştirilmiş kötü köpekler" olduğunu söyledi. REKLAM Güney'in gönderdiği İHA'lar konusundaki soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Kim, "Misilleme ve intikamımızın nasıl tamamlanacağını kimse bilmiyor." dedi. ABD: İDDİALARI İNCELİYORUZ ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaları incelediklerini, konuyu müttefikleriyle görüştüklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Patel, Rus güçlere destek olmak için Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'da savaşa katıldığına ilişkin haber ve iddialar bulunduğunu belirterek, "Durumu incelemeye devam ediyoruz. Daha da önemlisi, ortak ve müttefiklerimizle istişarelerimiz sürüyor." değerlendirmesinde bulundu. Müttefikler arasında özellikle NATO üyeleriyle diyaloğun önemine işaret eden Patel, "İddialar doğruysa, Rusya'nın faaliyetlerinin sadece Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliğini etkilemediğini bir kez daha görmüş olacağız." dedi.

REKLAM Patel, tüm dünyadaki müttefiklerin Rusya'nın faaliyetlerinin doğurduğu tehlikenin farkında olduğunu ifade etti. "Eğer iddialar doğruysa, bu tehlike arz eder." diyen Patel, Rusya ve Kuzey Kore arasında ilişkilerin yakınlaşmasının Hint Pasifik bölgesi ve küresel güvenlik için istikrar sağlayıcı bir etken olmadığını kaydetti. Güney Kore'nin Ukrayna'ya istihbarat ve askeri yetkililerden oluşan bir ekip konuşlandıracağı iddiasına ilişkin de konuşan Patel, bunun ülkelerin egemen şekilde alacağı bir karar olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın savaş alanına yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askeri konuşlandırmaya hazırlandığını söylemişti.

KUZEY KORE'NİN RUSYA'YA ASKER GÖNDERDİĞİ İDDİALARI Güney Kore, 18 Ekim'de Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 10 bin asker göndermeyi planladığını savunmuştu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, iddiayı henüz teyit edemeyeceklerini söylemişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Kuzey'in Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaları henüz teyit edemediklerini ve incelemelerin sürdüğünü bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Kore ordusunun Rusya'da olduğu iddiasıyla ilgili bilgilerin çelişkili olduğuna dikkati çekmiş, "Çok fazla çelişkili bilgi görüyoruz. Güney Koreliler bir şey söylüyor, ardından Pentagon bu tür açıklamaları teyit etmediklerini açıklıyor. Muhtemelen buna böyle yaklaşmamız gerekiyor." diye konuşmuştu.

Peskov, Kuzey Kore ordusunun Rusya'da olup olmadığı ve Ukrayna'daki "özel askeri operasyona" katılıp katılmadığı yönündeki soruya, "Bu, özel askeri operasyonun yürütülmesiyle ilgili bir soru. Savunma Bakanlığı ile iletişime geçmeniz gerekiyor." yanıtını vermişti. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.