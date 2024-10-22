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        Haberler Gündem Politika CHP lideri Özel grup toplantısında açıklamada bulundu - CHP haberleri | Son dakika haberleri

        "Bu iş bir aktörün gelip konuşmasıyla çözülmez"

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terörist başı Abdullah Öcalan ile ilgili önerisine yanıt verdi. Özel, "Türkiye'ye bir daha şehit gelmeyecekse, anaların gözyaşı duracaksa bu ülke bir ve beraber olacaksa, bunun için söylenen her söz önemli söyleyen kıymetlidir. Devlet beyin açıklaması, geçmişin hatasının tekrarlanmasıdır. Ne yapılacaksa Meclis'te, samimi bir şekilde şeffaf biçimde yapılmalıdır. Bu işte toplumsal bir mutabakat olmadan sonuç alınamaz. Geçmişte tek başına AK Parti bu süreci götürdü, dünya kadar askerimiz, polisimiz şehit oldu. Devlet bey, 'Öcalan gelsin konuşsun bütün mesele bitsin' diyor. Bu iş bir aktörün gelip konuşmasıyla çözülmez. Bu iş bütün partilerin yuvarlak bir masanın etrafında oturup, kendi çıkarlarını değil Türkiye'ye öncelik vererek konuşulmalıdır. Bu işte STK'ları dışlayamazsınız. İşine gelen aktörü parlattığın, işine gelmeyen aktörü oyunun dışına attığın bir öneri, Recep Tayyip Erdoğan için bir plan gibi kokuyor, ama kötü kokuyor. Sayın Bahçeli'nin davetiyle bu işin çözülmesi mümkün değildir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 13:45 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:15
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        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tecridinin kalkması durumunda DEM Parti sıralarından, teröristlere silah bırakma çağrısında bulunması teklifine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        "BİR TAKIM SÖZLER VERİLİYOR"

        "Bugün kimileri tarihin akışının değişeceği bir gün olarak ifade ediyorlar. Sayın Bahçeli'nin konuşmasını takip ettim. Kapalı kapılar ardından bir takım sözler veriliyor. Sayın Bahçeli, 'tecrit kaldırılsın, Öcalan Meclis'e gelsin, yan salonda konuşsun örgüte silah bırakma çağrısı yapsın' diyen bir dille karşı karşıyayız.

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        "HER SÖZ ÖNEMLİ, SÖYLEYEN KIYMETLİDİR"

        Türkiye'ye bir daha şehit gelmeyecekse, anaların gözyaşı duracaksa bu ülke bir ve beraber olacaksa, bunun için söylenen her söz önemli söyleyen kıymetlidir. Bu ülkede terörün bitmesine, annelerin gözyaşının silinmesine tam destek vereceğiz. Ancak sanki bunu tek başına yapıyormuş gibi kendine kuvvet atfeden kişiye şunu söylemek isterim.

        Meclis'te onlarla sohbet ediyoruz diye, bize ne sahte videolarınız kaldı, ne etmediğiniz hakaret kaldı. CHP'lilerin milliyetçiliğinin zekatı yoktur sizde. Bugün Devlet beyin geldiği noktayı, Tayyip beyin yalan videolarını yayınlayıp, 'Aman CHP gelirse DEM ile ülkeyi yönetecek' laflarını, milletimize söylüyorum; Devlet Bahçeli'nin geçmişte söylediği sözlerin ne kadar boş olduğunu yalan olduğunu hepinizin vicdanlarına bırakıyorum.

        "BARIŞA KARŞI TEK SÖZ SÖYLEMEYECEĞİZ"

        Devlet beyin açıklaması, geçmişin hatasının tekrarlanmasıdır. Ne yapılacaksa Meclis'te, samimi bir şekilde şeffaf biçimde yapılmalıdır. Bu işte toplumsal bir mutabakat olmadan sonuç alınamaz. Geçmişte tek başına AK Parti bu süreci götürdü, dünya kadar askerimiz, polisimiz şehit oldu.

        Devlet bey, 'Öcalan gelsin konuşsun bütün mesele bitsin' diyor. Bu iş bir aktörün gelip konuşmasıyla çözülmez. Bu iş bütün partilerin yuvarlak bir masanın etrafında oturup, kendi çıkarlarını değil Türkiye'ye öncelik vererek konuşulmalıdır.

        "ERDOĞAN İÇİN BİR PLAN GİBİ KOKUYOR"

        Bu işte STK'ları dışlayamazsınız. İşine gelen aktörü parlattığın, işine gelmeyen aktörü oyunun dışına attığın bir öneri, Recep Tayyip Erdoğan için bir plan gibi kokuyor, ama kötü kokuyor. Sayın Bahçeli'nin davetiyle bu işin çözülmesi mümkün değildir. Biz barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz. 86 milyonun kucaklaşmasını savunurken sesimiz titremez bizim.

        Bir çağrı yaptırıp, Kürtlerin talep ettiği barışçıl, demokratik, Anayasa'ya uygun vatandaşlık talebini görmeden, bir kişiye özgürlük, bir kişiye ev hapsi önererek bu sorunu çözemezsiniz. TBMM'nin içinde olduğu, 86 milyona biz beraberiz ve sizin için en doğrusunu yapmaya kararlıyız denmelidir.

        "BANA, 'EL YÜKSELT' DİYORLAR"

        Birisini tekrar Cumhurbaşkanı yapmak, birisini villaya almak için bu olmaz. Bana el yükselt diyorlar, ben de el yükseltiyorum. Ben de Kürtlere devlet teklif ediyorum: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Demokrasi, kardeşlik teklif ediyorum. CHP burada, aklı da bedeni de burada. Biz burada her şeyi burada yapmayı öneriyoruz."

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