Suphi Tekniker son yolculuğuna uğurlandı

Birçok Yeşilçam projesinde senarist olarak imzası olan, oyuncu ve senarist Suphi Tekniker, 84 yaşında hayata veda etti.

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Tekniker için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Tekniker'in ailesi ve dostlarının hazır bulunduğu törenin sunuculuğunu oyuncu Sevinç Erbulak yaptı.

"ÜZERİMİZDE ÇOK EMEĞİ VARDI"

Törene katılan sanatçının kardeşi Orhan Tekniker, büyük bir ustayı kaybettiklerini dile getirerek, "Böyle bir günde konuşmak çok zor. O iyi bir baba, ataydı. Üzerimizde çok emeği vardı. Onun hakkını ödemek gerçekten de çok zor. Bizim için bundan sonra onun olmadığı bir hayatta yaşamak hiç kolay olmayacak. Duygularımızı ifade etmekte zorlanıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

"ONU DAİMA GÜZEL BİR ŞEKİLDE HATIRLAYACAĞIZ" Sanatçı Uğurtan Atakan, Suphi Tekniker’in tiyatro ve sinemanın simge oyuncularından birisi olduğunu vurgulayarak, "Onun 'Darülbedayi' isimli bir kitabı vardı. Bu çok kıymetli bir eser ve şu anda baskısı yok. Bugünden itibaren basılması için ne gerekiyorsa yapacağım. Suphi, hep güler yüzlü ve sevecendi. Onu daima güzel bir şekilde hatırlayacağız" şeklinde konuştu. "TİYATRONUN ÇALIŞANI DEĞİL, BİR PARÇASIYDI" Sanatçı Mehmet Esatoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti: Ben 1974’te bu tiyatro sahnesine çıktığımda, bir ustam, 'Tiyatronun sahipleri vardır.' dedi. Suphi Tekniker de tiyatronun sahiplerinden birisiydi. Onlar, tiyatro için kavga ederler, dövüşürler, savaş verirler. En iyisini yapmak için emek sarf ederler. Suphi Tekniker, tiyatronun çalışanı değil, bir parçasıydı. Kendisini rahmetle anıyorum.

Sanatçı Bora Ayanoğlu da Suphi Tekniker ile çok güzel vakitler geçirdiklerini vurgulayarak, "Anılarla dolu bir hayatımız var. Birbirimiz için çok kıymetliydik. Onun benim kalbimde çok ayrı bir yeri oldu, olmaya da devam edecek. Benim, kadroya geçmemi o sağlamıştır. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağım. Nur içinde yat. Seni seviyoruz. Allah taksiratını affetsin" dedi. Sanatçı Fatih Mühürdar ise Tekniker ile 20 senelik dostlukları olduğuna işaret ederek, "Onunla her buluştuğumuzda, bizi geçmişte bir yolculuğa çıkartıyordu. Bizim için gerçekten de büyük bir isimdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Seni seviyoruz Suphi Ağabey" ifadelerini kullandı.

Sanat yönetmeni Türkan Kafadar, büyük bir ustayı uğurladıklarını dile getirerek, "Onun en büyük derdi 'Tiyatroya, sinemaya nasıl daha çok hizmet veririm?' diye düşünmekti. Hep bunun kaygısını duydu. Kendisini rahmetle anıyorum" diye konuştu. Törenin ardından usta sanatçı Tekiner için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, sanatçı Yalçın Boratap, sanatçı Boya Ayanoğlu, sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, sanatçı Salim Dündar, sanatçı Fatih Mühürdar, sanatçı Coşkun Demir, sanatçı Rıdvan Çelebi, sanatçı Salih Kalyoncu ile Tekiner’in ailesi ve sevenleri katıldı.

"ÇOK DEĞERLİ BİR SANATÇIYDI" Hayatını kaybeden Suphi Tekiner’in değerli biri olduğunu söyleyen sanatçı Bora Ayanoğlu, “Suphi abimiz gerçekten çok değerli bir sanatçıydı, iyi bir yazardı, iyi bir senaristti, iyi bir sinema ve tiyatro oyuncusuydu. Çok başarılı bir insandı. Hepimizin kalbinde çok büyük yeri olan, çok sevdiğimiz biriydi. Ben onun sayesinde tiyatroya geçtim. Bana rolünü bırakmıştı. Bu rolü sen oynayacaksın demişti. Ve onun sayesinde ben imtihan olup kadroya geçtim. Hepimize ufak tefek çok güzel anıları olan ve güzel günler geçirdiğimiz değerli bir abimizdi" dedi.

"SUPHİ BENİM 60 YILLIK ARKADAŞIMDI" Tekiner için dünyanın en güzel yüzlü, en güzel gülen insanıydı diyen sanatçı Yalçın Boratap, "Suphi benim 60 yıllık arkadaşım, kardeşimdi. Her biri gittiğinde bir parçamız kopuyor. Dünyanın en güzel yüzlü, en güzel gülen insanıydı. Onu özleyeceğiz" diye konuştu. Önemli insanlara keşke göçmeden önce sahip çıkılsa diyen Sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, "Tiyatro ve sinema dünyasının başı sağ olsun. Ama ne yazık ki önemli insanları bir bir yitiriyoruz ve gittikleri zaman anmaya başlıyoruz. Keşke göçmeden önce sahip çıkılsa. 1960 - 1970 yıllarında tiyatroya sezonunda Anadolu'dan bir film teklifi geldi. Gönlü rahat film çekimine gitti umarım gönlü rahat öbür tarafa göçmüştür" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Suphi Tekiner Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Suphi Tekniker'in vefatının ardından Hülya Koçyiğit de yaşadığı üzüntüyü "Canım arkadaşım Suphi Tekniker’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Oyuncu, yönetmen, senarist, yazar Suphi Tekniker, tam bir tiyatro aşığıydı. Neredeyse 60 yıla yakın bir arkadaşlıktı bizimki... Dostluğun için, biriktirdiğimiz tüm anılarımız için sonsuz teşekkürler canım arkadaşım. Sevgili Suphi’ye Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum" sözleriyle dile getirdi.

SUPHİ TEKNİKER HAKKINDA Suphi Tekniker, 10 Ocak 1940'ta Mersin'de 6 kardeşli bir ailede doğdu. Tekniker, Mersin Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. Ancak Suphi Tekniker'in akrabası Saim Alpago'nun yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Tekniker, İlk yıllar küçük roller oynarken Toron Karacaoğlu'nun bir rolde hastalanması üzerine bir anda başrol oyuncusu oldu. Seyirciler arasındaki Atıf Yılmaz'ın kendisini beğenmesi üzerine Suphi Tekniker'in sinema kariyeri başladı. Suphi Tekniker, 1960'ta senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı; Orhan Günşiray, Fatma Girik ve Suphi Kaner'in de rol aldıkları 'Cici Kâtibem' filmi ile oyunculuğa başladı. Tekniker, 1975'te başlayarak birçok filmlerin senaryosunu yazdı. Tekniker, oynadığı filmlerdeki, temiz yüzeyle hatırlanmaktadır. Suphi Tekniker'in belli başlı rolleri; Hülya Koçyiğit ile oynadığı 'Şoför' filminde Hülya Koçyiğit'in eniştesi, 'Talihsiz Yavrum' filminde 'Şoför Reşat', 'Tatlı Dillim' filminde basketbolcu, Tarkan Gümüş Eyer filminde 'Tulga', 'Vukuat Var' filminde Güllü'yü kandıran 'Ramazan', "Cici Katibem"de ise foto muhabirini canlandırmıştı. Tekniker, ilerleyen dönemlerde kamera arkasına geçip rejisörlük, senaristlik gibi işler yapmayı seçti. Ertem Eğilmez'e 'Badi Ekrem' rolü için Şener Şen'i tavsiye eden kişi oldu.

Filmografisi Oyuncul olarak; 1960: Cici Katibem 1963: Büyük Yemin 1963: Kızlar Büyüdü 1963: Maceralar Kralı 1963: Zehir Hafiye 1964: İstanbul'un Kızları 1964: Sen Vur Ben Kırayım 1964: Yılların Ardından 1965: Cici Kızlar 1965: Hüseyin Baradan Çekilin Aradan 1965: Kolla Kendini Bebek 1965: Şıngırdak Melahat 1965: Taşralı Amca 1966: Kaldırım Meleği 1966: Karakolda Ayna Var 1966: Kenar Mahalle 1966: Şeref Kavgası 1966: Sokak Kızı

1966: Vatan Kurtaran Aslan 1967: Demir Kapı 1967: Elveda 1967: Kadın Düşmanı 1967: Kara Davut 1967: Utanç Kapıları 1967: Yaşlı Gözler 1968: İngiliz Kemal 1968: Öldürmek Hakkımdır 1969: Kanlı Aşk 1970: Kadın Satılmaz 1970: Meçhul Kadın 1970: Tarkan: Gümüş Eyer 1971: Beyoğlu Güzeli 1971: İntikam Kartalları 1971: Mavi Boncuk Lassi 1971: Üç Kızgın Cengaver 1972: Feryat 1972: Karaoğlan Geliyor 1972: Katerina 72 1972: Kopuk 1972: Oğlum İçin

1972: Oğlum 1972: Tatlı Dillim 1972: Vukuat Var 1972: Yumurcak Küçük Şahit 1973: Ezo Gelin 1973: Toprak Ana 1974: Talihsiz Yavrum 1976: Şoför 1977: Bir Tanem 1980: Durdurun Dünyayı 2006: Binbir Gece Senarist olarak; 1975: Azgın Bakireler 1975: Bir Araya Gelemeyiz 1975: Hanzo 1976: Aile Şerefi 1976: Öyle Olsun 1976: Şoför 1979: Derya Gülü 1979: Umudumuz Şaban 1980: Şaşkın Milyoner 1981: Aşka Dönüş 1981: Su 1982: Dolap Beygiri

1983: Aşkım Günahımdır 1983: En Büyük Şaban 1983: Kahır 1983: Tokatçı 1984: Dil Yarası 1984: Kaptan 1985: Sekreter 1986: Alev Gibi 1986: Bir Düşmeye Gör 1987: Allah Allah 1987: Can Yoldaşım 1987: Sis 1989: Oyunun Sonu 1990: Yağ Yağmur 1993: Bayan Perşembe 1993: Geceler 1993: Hamuş Yapımcı olarak; 1984: Yosma Suphi Tekniker hayatını kaybetti Haberi Görüntüle