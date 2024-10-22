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        Haberler Magazin Suphi Tekniker son yolculuğuna uğurlandı - Son dakika magazin haberleri

        Suphi Tekniker son yolculuğuna uğurlandı

        84 yaşında hayata veda eden Türk sinema - tiyatro oyuncusu, senaryo yazarı ve yazar Suphi Tekniker için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Tekniker, törenin ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 22.10.2024 - 18:22
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        Suphi Tekniker'e veda
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        Birçok Yeşilçam projesinde senarist olarak imzası olan, oyuncu ve senarist Suphi Tekniker, 84 yaşında hayata veda etti.

        Tekniker için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Tekniker'in ailesi ve dostlarının hazır bulunduğu törenin sunuculuğunu oyuncu Sevinç Erbulak yaptı.

        "ÜZERİMİZDE ÇOK EMEĞİ VARDI"

        Törene katılan sanatçının kardeşi Orhan Tekniker, büyük bir ustayı kaybettiklerini dile getirerek, "Böyle bir günde konuşmak çok zor. O iyi bir baba, ataydı. Üzerimizde çok emeği vardı. Onun hakkını ödemek gerçekten de çok zor. Bizim için bundan sonra onun olmadığı bir hayatta yaşamak hiç kolay olmayacak. Duygularımızı ifade etmekte zorlanıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

        "ONU DAİMA GÜZEL BİR ŞEKİLDE HATIRLAYACAĞIZ"

        Sanatçı Uğurtan Atakan, Suphi Tekniker’in tiyatro ve sinemanın simge oyuncularından birisi olduğunu vurgulayarak, "Onun 'Darülbedayi' isimli bir kitabı vardı. Bu çok kıymetli bir eser ve şu anda baskısı yok. Bugünden itibaren basılması için ne gerekiyorsa yapacağım. Suphi, hep güler yüzlü ve sevecendi. Onu daima güzel bir şekilde hatırlayacağız" şeklinde konuştu.

        "TİYATRONUN ÇALIŞANI DEĞİL, BİR PARÇASIYDI"

        Sanatçı Mehmet Esatoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti: Ben 1974’te bu tiyatro sahnesine çıktığımda, bir ustam, 'Tiyatronun sahipleri vardır.' dedi. Suphi Tekniker de tiyatronun sahiplerinden birisiydi. Onlar, tiyatro için kavga ederler, dövüşürler, savaş verirler. En iyisini yapmak için emek sarf ederler. Suphi Tekniker, tiyatronun çalışanı değil, bir parçasıydı. Kendisini rahmetle anıyorum.

        Sanatçı Bora Ayanoğlu da Suphi Tekniker ile çok güzel vakitler geçirdiklerini vurgulayarak, "Anılarla dolu bir hayatımız var. Birbirimiz için çok kıymetliydik. Onun benim kalbimde çok ayrı bir yeri oldu, olmaya da devam edecek. Benim, kadroya geçmemi o sağlamıştır. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağım. Nur içinde yat. Seni seviyoruz. Allah taksiratını affetsin" dedi.

        Sanatçı Fatih Mühürdar ise Tekniker ile 20 senelik dostlukları olduğuna işaret ederek, "Onunla her buluştuğumuzda, bizi geçmişte bir yolculuğa çıkartıyordu. Bizim için gerçekten de büyük bir isimdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Seni seviyoruz Suphi Ağabey" ifadelerini kullandı.

        Sanat yönetmeni Türkan Kafadar, büyük bir ustayı uğurladıklarını dile getirerek, "Onun en büyük derdi 'Tiyatroya, sinemaya nasıl daha çok hizmet veririm?' diye düşünmekti. Hep bunun kaygısını duydu. Kendisini rahmetle anıyorum" diye konuştu.

        Törenin ardından usta sanatçı Tekiner için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, sanatçı Yalçın Boratap, sanatçı Boya Ayanoğlu, sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, sanatçı Salim Dündar, sanatçı Fatih Mühürdar, sanatçı Coşkun Demir, sanatçı Rıdvan Çelebi, sanatçı Salih Kalyoncu ile Tekiner’in ailesi ve sevenleri katıldı.

        "ÇOK DEĞERLİ BİR SANATÇIYDI"

        Hayatını kaybeden Suphi Tekiner’in değerli biri olduğunu söyleyen sanatçı Bora Ayanoğlu, “Suphi abimiz gerçekten çok değerli bir sanatçıydı, iyi bir yazardı, iyi bir senaristti, iyi bir sinema ve tiyatro oyuncusuydu. Çok başarılı bir insandı. Hepimizin kalbinde çok büyük yeri olan, çok sevdiğimiz biriydi. Ben onun sayesinde tiyatroya geçtim. Bana rolünü bırakmıştı. Bu rolü sen oynayacaksın demişti. Ve onun sayesinde ben imtihan olup kadroya geçtim. Hepimize ufak tefek çok güzel anıları olan ve güzel günler geçirdiğimiz değerli bir abimizdi" dedi.

        "SUPHİ BENİM 60 YILLIK ARKADAŞIMDI"

        Tekiner için dünyanın en güzel yüzlü, en güzel gülen insanıydı diyen sanatçı Yalçın Boratap, "Suphi benim 60 yıllık arkadaşım, kardeşimdi. Her biri gittiğinde bir parçamız kopuyor. Dünyanın en güzel yüzlü, en güzel gülen insanıydı. Onu özleyeceğiz" diye konuştu.

        Önemli insanlara keşke göçmeden önce sahip çıkılsa diyen Sanatçı Erhan Yazıcıoğlu, "Tiyatro ve sinema dünyasının başı sağ olsun. Ama ne yazık ki önemli insanları bir bir yitiriyoruz ve gittikleri zaman anmaya başlıyoruz. Keşke göçmeden önce sahip çıkılsa. 1960 - 1970 yıllarında tiyatroya sezonunda Anadolu'dan bir film teklifi geldi. Gönlü rahat film çekimine gitti umarım gönlü rahat öbür tarafa göçmüştür" dedi.

        Kılınan cenaze namazının ardından Suphi Tekiner Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

        Suphi Tekniker'in vefatının ardından Hülya Koçyiğit de yaşadığı üzüntüyü "Canım arkadaşım Suphi Tekniker’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Oyuncu, yönetmen, senarist, yazar Suphi Tekniker, tam bir tiyatro aşığıydı. Neredeyse 60 yıla yakın bir arkadaşlıktı bizimki... Dostluğun için, biriktirdiğimiz tüm anılarımız için sonsuz teşekkürler canım arkadaşım. Sevgili Suphi’ye Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum" sözleriyle dile getirdi.

        SUPHİ TEKNİKER HAKKINDA

        Suphi Tekniker, 10 Ocak 1940'ta Mersin'de 6 kardeşli bir ailede doğdu. Tekniker, Mersin Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. Ancak Suphi Tekniker'in akrabası Saim Alpago'nun yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Tekniker, İlk yıllar küçük roller oynarken Toron Karacaoğlu'nun bir rolde hastalanması üzerine bir anda başrol oyuncusu oldu. Seyirciler arasındaki Atıf Yılmaz'ın kendisini beğenmesi üzerine Suphi Tekniker'in sinema kariyeri başladı.

        Suphi Tekniker, 1960'ta senaryosunu Erdoğan Tünaş'ın yazdığı; Orhan Günşiray, Fatma Girik ve Suphi Kaner'in de rol aldıkları 'Cici Kâtibem' filmi ile oyunculuğa başladı. Tekniker, 1975'te başlayarak birçok filmlerin senaryosunu yazdı. Tekniker, oynadığı filmlerdeki, temiz yüzeyle hatırlanmaktadır. Suphi Tekniker'in belli başlı rolleri; Hülya Koçyiğit ile oynadığı 'Şoför' filminde Hülya Koçyiğit'in eniştesi, 'Talihsiz Yavrum' filminde 'Şoför Reşat', 'Tatlı Dillim' filminde basketbolcu, Tarkan Gümüş Eyer filminde 'Tulga', 'Vukuat Var' filminde Güllü'yü kandıran 'Ramazan', "Cici Katibem"de ise foto muhabirini canlandırmıştı. Tekniker, ilerleyen dönemlerde kamera arkasına geçip rejisörlük, senaristlik gibi işler yapmayı seçti. Ertem Eğilmez'e 'Badi Ekrem' rolü için Şener Şen'i tavsiye eden kişi oldu.

        Filmografisi

        Oyuncul olarak;

        1960: Cici Katibem

        1963: Büyük Yemin

        1963: Kızlar Büyüdü

        1963: Maceralar Kralı

        1963: Zehir Hafiye

        1964: İstanbul'un Kızları

        1964: Sen Vur Ben Kırayım

        1964: Yılların Ardından

        1965: Cici Kızlar

        1965: Hüseyin Baradan Çekilin Aradan

        1965: Kolla Kendini Bebek

        1965: Şıngırdak Melahat

        1965: Taşralı Amca

        1966: Kaldırım Meleği

        1966: Karakolda Ayna Var

        1966: Kenar Mahalle

        1966: Şeref Kavgası

        1966: Sokak Kızı

        1966: Vatan Kurtaran Aslan

        1967: Demir Kapı

        1967: Elveda

        1967: Kadın Düşmanı

        1967: Kara Davut

        1967: Utanç Kapıları

        1967: Yaşlı Gözler

        1968: İngiliz Kemal

        1968: Öldürmek Hakkımdır

        1969: Kanlı Aşk

        1970: Kadın Satılmaz

        1970: Meçhul Kadın

        1970: Tarkan: Gümüş Eyer

        1971: Beyoğlu Güzeli

        1971: İntikam Kartalları

        1971: Mavi Boncuk Lassi

        1971: Üç Kızgın Cengaver

        1972: Feryat

        1972: Karaoğlan Geliyor

        1972: Katerina 72

        1972: Kopuk

        1972: Oğlum İçin

        1972: Oğlum

        1972: Tatlı Dillim

        1972: Vukuat Var

        1972: Yumurcak Küçük Şahit

        1973: Ezo Gelin

        1973: Toprak Ana

        1974: Talihsiz Yavrum

        1976: Şoför

        1977: Bir Tanem

        1980: Durdurun Dünyayı

        2006: Binbir Gece

        Senarist olarak;

        1975: Azgın Bakireler

        1975: Bir Araya Gelemeyiz

        1975: Hanzo

        1976: Aile Şerefi

        1976: Öyle Olsun

        1976: Şoför

        1979: Derya Gülü

        1979: Umudumuz Şaban

        1980: Şaşkın Milyoner

        1981: Aşka Dönüş

        1981: Su

        1982: Dolap Beygiri

        1983: Aşkım Günahımdır

        1983: En Büyük Şaban

        1983: Kahır

        1983: Tokatçı

        1984: Dil Yarası

        1984: Kaptan

        1985: Sekreter

        1986: Alev Gibi

        1986: Bir Düşmeye Gör

        1987: Allah Allah

        1987: Can Yoldaşım

        1987: Sis

        1989: Oyunun Sonu

        1990: Yağ Yağmur

        1993: Bayan Perşembe

        1993: Geceler

        1993: Hamuş

        Yapımcı olarak;

        1984: Yosma

        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
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