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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü - İş-Yaşam Haberleri

        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

        Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyümenin istikrarlı ancak zayıf kalacağının beklendiğini belirterek, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3.2 olarak korudu. Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2.7 büyümesinin beklendiği ifade edildi. IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3.6 ve 2025'te yüzde 2.7 büyüyeceğini öngörmüştü. IMF raporunda, Türkiye ekonomisi için enflasyon beklentileri ise bu yıl sonu için yüzde 43 ve 2025 yıl sonu için yüzde 24 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:11
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        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
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        Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını, "Politika Değişikliği, Artan Tehditler" başlığıyla yayımladı.

        Küresel ekonomik büyümenin istikrarlı ancak zayıf kalacağının öngörüldüğü aktarılan raporda, küresel ekonomik büyüme tahminin bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,2 olduğu kaydedildi.

        IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü.

        Raporda, beş yıl sonraki küresel ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 3,1 ile Kovid-19 salgını öncesi ortalamaya kıyasla "vasat" kalmaya devam ettiği bildirilerek, nüfusun yaşlanması ve zayıf verimlilik gibi kalıcı yapısal engellerin birçok ekonomide potansiyel büyümeyi engellediği ifade edildi.

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        KÜRESEL GÖRÜNÜME YÖNELİK RİSKLER AŞAĞI YÖNLÜ

        IMF'nin raporunda, küresel görünüme yönelik risklerin, politika belirsizliğinin yüksek olduğu bir dönemde aşağı yönlü eğilim gösterdiği vurgulandı.

        Küresel enflasyondaki düşüşe de işaret edilen raporda, 2022'nin üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 9,4 ile zirve yapan manşet enflasyonun gelecek yılın sonunda yüzde 3,5'e düşeceğinin tahmin edildiği dile getirildi.

        Raporda, küresel enflasyonla mücadelenin büyük ölçüde kazanıldığı ancak bazı ülkelerde fiyat baskılarının devam ettiği belirtilerek, enflasyonun merkez bankalarının hedeflerine yakın seviyelere dönmesinin para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlarda üçlü değişimin önünü açtığı aktarıldı.

        TÜRKİYE İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ

        Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

        IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,6 ve 2025'te yüzde 2,7 büyüyeceğini öngörmüştü.

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        Raporda, Türkiye ekonomisi için enflasyon beklentileri ise bu yıl sonu için yüzde 43 ve 2025 yıl sonu için yüzde 24 olurken, işsizlik tahmini 2024 için yüzde 9,3 ve 2025 için yüzde 9,9 olarak belirlendi.

        ABD İÇİN TAHMİNLER YÜKSELİRKEN EURO BÖLGESİ İÇİN DÜŞÜRÜLDÜ

        ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2024 yılı için yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükseltildiğine dikkat çekilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye çıkarıldığı aktarıldı.

        Raporda, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e çekildiği ve 2025 yılı için yüzde 1,5'ten yüzde 1,2'ye düşürüldüğü kaydedildi.

        Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,2'den yüzde 0'a düşürüldüğü ve gelecek yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 0,8'e indirildiği belirtilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e çıkarıldığı, gelecek yıl için ise yüzde 1,3'ten yüzde 1,1'e düşürüldüğü bildirildi.

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        Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin 2024 yılı için yüzde 0,7'de sabit bırakıldığı ve gelecek yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,8'e indirildiği, İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin de bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,9'a yükseltildiği ve gelecek yıl için yüzde 2,1 olarak korunduğu vurgulandı.

        IMF raporunda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e yükseltildiği ifade edilirken, gelecek yıl için yüzde 1,5'te sabit tutulduğu aktarıldı. Japonya ekonomisinin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 0,7'den yüzde 0,3'e düşürüldüğüne, gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 1,1'e çıkarıldığına işaret edildi.

        ÇİN EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

        Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 5'ten yüzde 4,8'e düşürüldüğü, gelecek yıl için yüzde 4,5'te sabit bırakıldığı belirtildi.

        Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisinin yüzde 7 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 6,5'te sabit tutulduğu aktarılan raporda, Rusya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 3,2'den yüzde 3,6'ya yükseltildiği, gelecek yıl için yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e indirildiği kaydedildi.

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