Beşiktaş'ta kaleci depremi!
Beşiktaş, Lyon ve Galatasaray maçları öncesinde Mert Günok'un sakatlığıyla sarsılırken Ersin Destanoğlu'nun da kritik maçlar öncesinde durumu belirsiz.
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Beşiktaş'ın Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta kısa süreli bir sakatlık yaşasa da oyuna devam Mert Günok'tan kötü haber geldi.
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Siyah-beyazlılar, Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
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Tecrübeli kalecinin Avrupa Ligi'ndeki Lyon ve Süper Lig'deki Galatasaray maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.
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Milli araya da sakatlıkla giren Mert Günok, A Milli Takım'In Karadağ ve İzlanda aday kadrolarına çağrılsa da çıkarılmış ve tedavisine başlanmıştı.
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Ancak milli arada sakatlığını atlatan Mert, formasına kavuşsa da bu kez başka bir şanssızlıkla karşı karşıya kaldı.
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Beşiktaş'ın diğer eldiveni Ersin Destanoğlu ise Gaziantep FK maçı öncesinde sakatlanmıştı.
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Milli arayı tedavi ile geçiren Ersin, tam hazır hale gelmezken Konyaspor maçı kadrosunda da yer almadı.
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Ersin'in de Lyon maçında forma giymesinin zor olduğu ifade edilirken idmanlarda kendisini yine de deneyeceği öğrenildi.
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Ersin'in Galatasaray derbisine yetişmesi beklenirken 23 yaşındaki eldiven Lyon maçında oynamak için tam hazır olmasa da fedakarlık yaparak formayı giyebilir.
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Ancak Ersin'in derbi de düşünülerek riske edilmemesi halinde ise Lyon maçında kale 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin'in olacak.
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2004 doğumlu kaleci, Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan 3. kaleci konumunda.
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Göktuğ bu sene hiçbir resmi maçta süre almazken Eintracht Frankfurt ve Gaziantep FK maçlarında kadroda yer buldu.
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Göktuğ sezon başında Shakhtar, Grazer, Bandırmaspor ve Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçlarında da süre bulmuştu.