Mourinho ne yapacak? Avrupa kadrosunda sol bek yok
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı konuk edecek Fenerbahçe, Oosterwolde'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Kostic ve Levent Mercan'ı Avrupa kadrosuna yazmayan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları ise altüst oldu.
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe, 2 puanı sahada bırakırken bir kötü haber de Jayden Oosterwolde'den geldi.
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Mücadelede sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Hollandalı sol bekin, sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği açıklandı.
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23 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, teknik direktör Jose Mourinho ise bu mevkide eli kolu bağlandı.
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AVRUPA KADROSUNDA SOL BEK YOK
Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nu yollayarak Filip Kostic ve Levent Mercan'ı bu bölgeye transfer eden F.Bahçe, iki futbolcuyu da Avrupa listesine yazmadı.
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Oosterwolde'nin de sakatlanmasıyla birlikte 61 yaşındaki teknik adamın planları altüst oldu. 24 Ekim Perşembe günü Manchester United'ı ağırlayacak sarı-lacivertlilerde, sol bek mevkisinde kimin oynayacağı ise merak edilmeye başlandı.
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3'lüye dönmeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Oosterwolde'yi stoper bölgesinde kullanıp sol tarafta da Filip Kostic'e yer vermeyi planlıyordu.
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MERT MÜLDÜR VEYA AMRABAT
Man. United maçında 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmeyecek Mourinho, sağ beke Osayi'yi yazacak. Nijeryalı'nın kadroya dahil olmasıyla birlikte sol bekte ise Mert Müldür veya Sofyan Amrabat görev alacak.
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Geçtiğimiz sezonu Kırmızı Şeytanlar'da kiralık olarak geçiren Amrabat, zaman zaman sol bek bölgesinde forma giymişti.
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LİGDE FORMA KOSTIC'E EMANET
Süper Lig'de ise Filip Kostic veya Levent Mercan alternatifleri bulunurken, Mourinho'nun tercihinin Sırp oyuncudan yana kullanması bekleniyor.
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3'LÜ SAVUNMA PLANI NE OLACAK?
Zaman zaman 3'lü savunmaya geçmek isteyen Mourinho'nun, Oosterwolde'nin sakatlanmasıyla bu sistemi Avrupa'da kullanma imkanı suya düştü.
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Süper Lig'de ise Çağlar-Djiku-Becao'yu aynı anda sahaya sürmesi halinde ibre Kostic'e dönecek.