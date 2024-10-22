ABD'de tarihin en ortada seçimine doğru: Salıncak eyaletlerde fark bir puan

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ABD Başkanlık Seçimi'ne iki hafta kala, Demokrat Başkan adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump arasındaki fark, hiçbir salıncak eyalette bir puandan fazla değil. ABD, tarihinin en ortada Başkanlık Seçimi'ne doğru gidiyor.

ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor Haberi Görüntüle

Salıncak eyaletlerin belirleyici olmasının sebebi, ABD seçim sistemi.

'Çoğunluk' sistemi

Buna göre ABD'deki eyaletlerde seçmenler, Başkan ve Başkan Yardımcısı'nı seçecek delegeleri seçiyor. Bir eyaletin delege sayısı nüfusuna oranla belirleniyor.

Eyalette rakibinden 1 oy fazla bile alsan eyaletin tüm delegelerini kazanıyorsun.

Bu sisteme sadece iki eyalet, Maine ve Nebraska dahil değil. Bu eyaletlerde delege dağılımı partilerin oy oranına göre değişiyor.

Belirlenen yedi salıncak eyalet hariç geri kalan tüm eyaletleri Demokratlar ya da Cumhuriyetçiler 'kaleleştirmiş' durumda. Sürpriz beklenmiyor. Salıncak eyaletlerde ise oy kayışı çok sık.

Uzmanlar, yedi salıncak eyaletin son 2012, 2016 ve 2020 seçimlerindeki sonuçlarını analiz etti.

Pennsylvania Hiçbir eyalet 2024 seçimlerinde Pennsylvania'dan daha büyük bir önem taşımıyor. Salıncak eyaletler arasında sadece pastanın en büyük payı değil, aynı zamanda 2020 seçimlerinde kırılma noktası eyaletiydi. Bu eyaleti kazanan, Başkanlığı kazanmak için gereken 270 delege sayısını güvence altına almak konusunda büyük bir adım atmış oluyor. REKLAM Demokrat Başkan Obama, 2012 yılında bu eyaleti 300 bin oy farkla rakibi Mitt Romney'e karşı kazanmıştı. 2016 yılında Trump, 1988'den bu yana Pennsylvania'yı kazanan ilk Cumhuriyetçi başkan adayı oldu. Trump 50 bin oydan az farkla kazanmasına rağmen ABD seçim sistemine göre eyaletteki tüm delegeleri kazandı. 2020'de Biden, eyaletin en büyük iki oy merkezi olan Philadelphia ve Pittsburgh gibi kentsel alanlarda ve banliyölerde 2016 yılındaki Demokrat aday Hillary Clinton'dan daha iyi performans göstererek eyaleti Demokratlara geri çevirdi. Trump orta ölçekli şehirlerdeki kazanımlarının çoğunu korudu ve kırsal alanlarda daha fazla kazandı, ancak bu yeterli olmadı. 2024'te Philadelphia ve Pittsburgh bir kez daha kritik öneme sahip olacak. Ancak Pennsylvania'nın küçük şehirleri ve kırsal ilçeleri de daha az önemli değil. Trump 2020'de bu bölgelerde, özellikle de Pittsburgh ve Harrisburg arasındaki kırsal ilçelerde oy oranını artırarak eyaleti neredeyse elinde tutuyordu. REKLAM Harris, Pennsylvania'yı kazanmak için banliyöleri Demokratlara doğru kaydırmaya çalışması ve Demokratların oy oranının 2012'de yüzde 85'ten 2016'da yüzde 82'ye ve 2020'de yüzde 81'e düştüğü Philadelphia'da daha fazla oy toplaması gerekiyor. Trump'ın eyaleti kazanmasının en belirgin yolu, Philadelphia banliyölerindeki gücünü artırması ve 2012'den bu yana istikrarlı bir şekilde kırmızı eğilim gösteren kırsal bölgelerdeki marjlarını genişletmeye devam etmesi.

Georgia Hiçbir eyalet 2020'de Demokratlara Georgia'dan daha fazla destek vermedi. Trump 2016'da bu eyaleti 200 binden fazla oyla kazanırken, Biden 2020'de 12 binin biraz altında bir oyla kazandı. Demokratların bu zaferi, eyaleti yeniden şekillendirmiş gibi görünen ve hızla büyüyen Atlanta banliyölerinden kaynaklandı. Demokratlar 2021'in başlarında yapılan ikinci tur seçimlerde eyaletteki iki senatör koltuğunu da kazandı ve 2022'de yapılacak seçimleri de elinde tuttu. Yine de işlerin Demokratlar yönünde ilerlemeye devam edip etmeyeceği konusunda bazı soru işaretleri var. Cumhuriyetçiler 2022'de Senato hariç eyalet çapındaki tüm seçimleri kazanarak iyi bir performans sergiledi. REKLAM 2012 Obama'ya karşı 300 bin oy farkla eyaleti kazanan Cumhuriyetçiler, o seçimden beri istikrarlı bir şekilde Demokratlara oy kaybediyor. Tüm gözler yine Atlanta banliyölerinde olacak. Banliyöler 2020'de Biden'a büyük destek verdi, ancak fark çok azdı. Harris bu bölgelerde daha fazla kazanım elde edebilir, ancak oy kaynağı olarak Atlanta'da yükselen Demokrat oyların trendini yakalamayı ve Trump'ın kırsal bölgelerdeki performansının buradaki kazanımları dengelememesini umması gerekiyor. Anketler Trump'ın siyah seçmenler arasında yükselişte olduğunu gösteriyor. Bu durum devam ederse, yaklaşık üçte biri siyah olan Georgia'da büyük bir fark yaratabilir. Bunu başarır ve diğer kırsal bölgelerde de büyük kazanmaya devam ederse, bu muhtemelen eyaleti kazanması için yeterli olacaktır.

North Carolina North Carolina, son üç seçimde de Cumhuriyetçilerin kazandığı bir eyalet. Ancak 2024'teki en şaşırtıcı eyalet olabilir. Odaklanan yedi eyalet arasında 2020'de Trump'ın kazandığı tek eyalet ve Demokratlar 2008'den beri bu eyaleti kazanamadı. Ancak yine de bir salıncak eyalet. REKLAM Son üç seçimin her birinde dört puandan daha az farkla kazanıldı. 2020'de ise sadece bir puan. Eyaletin oy verme alışkanlıklarındaki hızlı değişimler, bu eyaleti 2024 yarışında gerçek bir joker haline getiriyor. 2024'teki en büyük soru, Demokratların eyaletin daha kentsel bölgelerinde - özellikle Charlotte ve Raleigh'de - kazanmaya devam edip edemeyecekleri ve bu kazanımların başka yerlerdeki açıklarını kapatmaya yetip yetmeyeceği. Kamala için tüm mesele, kalabalık şehir merkezlerindeki marjlarını genişletirken, bunların başka yerlerdeki kayıpları telafi etmeye yeteceğini ummak ve North Carolina'da bir kez daha kıl payı kaybetmekten kaçınmak. Trump, daha kalabalık bölgelerin ne kadar hızlı büyüdüğü göz önüne alındığında, kırsal bölgelerdeki kazanımlarının devamına güvenemeyebilir. Trump 2020'de daha az eğitimli seçmenler arasında Biden'ın üniversite mezunları arasında kazandığından çok daha az oy kazandı. Ve North Carolina'nın kalabalık bölgelerinde daha eğitimli bir seçmen kitlesine doğru eğilim devam ederken, Trump bu büyüyen uçuruma bir çentik atmak isteyecektir.

Michigan "Mavi Duvar", yani Demokrat blok oluşturan kuzeydeki salıncak eyaletler arasında Michigan, son eyalet ve eyalet meclisi yarışlarındaki başarılarına bakılırsa Demokratlar için en verimli bölge. Eyalet 2020'de Biden'ın 2,8 puan farkla kazandığı en salıncak eyalet oldu. Trump 2016'da 0,2 puan farkla kazanmıştı ama ondan önce Michigan son 30 yıldır Demokratların kalesiydi. Hatta 2008'de ülkedeki en mavi 13. eyaletti. 2024 seçimlerinin kilit sorusu, 2016'nın bir sapma mı olduğu yoksa Trump'ın buradaki siyasi haritayı daha kalıcı bir şekilde yeniden mi çizdiğidir. Michigan, Trump dostu kırsal bölgeler ile Demokrat dostu kentsel bölgeler arasında daha az bölünmüş olduğu için zorlu bir siyasi arazi. Eyaletin orta büyüklükteki şehirleri de söz konusu oyların büyük bir kısmını oluşturuyor ve bu da daha büyük değişimlere yol açabilir. Harris, Demokratların Oakland County ve Grand Rapids bölgesindeki marjlarını genişletmeye devam ederken, ideal olarak Detroit'te Obama'nın rakamlarına yaklaşmak isteyecektir. Ve eğer banliyöleri kendi yönünde hareket ettirebilir ve Demokratların 2020'de yaptığı gibi büyük bir kırsal kaymayı önleyebilirse, eyaleti kazanmak için iyi bir konumda olacaktır. Trump için en büyük zorluk, işçi sınıfı seçmenler arasındaki cazibesinden faydalanmak. Detroit ve Macomb County'de 2020'de yaşadığı hafif düşüşü tersine çevirmek isteyecektir. Ayrıca diğer banliyö ilçelerinde ve kentsel alanlarda kayıplarını azaltması ve ideal olarak kırsal alanlarda 2020 avantajını artırması gerekiyor.

Arizona 2020 seçimleri, 1940'lardan bu yana Demokratların Arizona'yı alabildikleri ikinci seçim oldu. Biden, 2012 gibi yakın bir tarihte 200 binden fazla oyla Cumhuriyetçilere geçmiş olmasına rağmen eyaleti 10 bin oyla kazandı. Demokratların bu zaferi büyük ölçüde, her 10 seçmenden yaklaşık 6'sının ikamet ettiği Phoenix merkezli Maricopa County'deki büyük değişimlerden güç aldı. Demokratların 2022 ara seçimlerinde burada nispeten başarılı olduğu göz önüne alındığında, tüm işaretler Arizona'nın bir kez daha oyunda olduğunu gösteriyor. Ancak Trump, Arizona'daki 2024 anketlerinde diğer salıncak eyaletlere kıyasla marjinal olarak daha iyi performans gösterdi. Trump'ın Arizona'nın daha kentsel bölgelerinde, özellikle de Maricopa'da kanamayı durdurması gerekiyor. Trump için iyi haber ise buradaki pek çok Demokrat seçmenin yakın zamanda Cumhuriyetçi başkan adaylarına oy vermiş olması. Trump, Demokratların 2020'deki kazanımlarını tersine çeviremeyebilir, ancak daha fazla kazanımı minimumda tutabilirse, kırsal alanlardaki ve banliyölerdeki kazanımları yeterli olabilir.

Wisconsin Trump'ın her iki kampanyasında da sadece bir eyalet bir puandan daha az bir farkla belirlendi, o da Wisconsin. Trump'ın 2016'daki 0,8 puanlık, yani yaklaşık 23 bin oy farkla galibiyeti, 2020'de Biden için 0,6 puanlık yani yaklaşık 21 bin oy farkla galibiyete dönüştü. Wisconsin diğer salıncak eyaletlerin çoğundan daha az delege sayısına sahip. 10 delegesi bulunuyor. Ancak seçmenlerin daha çok Beyaz ve büyük ölçüde kırsal olması açısından da oldukça sıra dışı. Wisconsin'in daha kalabalık bölgelerindeki nispeten mütevazı değişimler ve kırsal nüfusunun büyüklüğü göz önüne alındığında, kırsal ilçeler burada oyunun büyük kısmını oluşturuyor - ancak tamamı değil. Harris, daha fazla varlık göstermek istiyorsa, hala Cumhuriyetçi eğilimli banliyölerde Biden'ın 2020'de kazandığından daha fazlasını kazanmalı. Trump'ın kırsal bölgeler de dahil olmak üzere daha eğitimli bölgelerde çok fazla oy kaybetmediğinden emin olması gerekiyor. Ne de olsa Obama'nın kırsal bölgeleri kazanmasının üzerinden çok uzun zaman geçmedi. Trump için kilit bölgeler, Brown, Dodge ve Winnebago ilçeleri de dahil olmak üzere Milwaukee'nin kuzeyi ve batısı olabilir, çünkü bu bölgeler önceki seçimlerde Trump için verimli olmuştu.

Nevada Demokratlar Nevada'yı daha güvenilir bir mavi eyalete dönüştürmek için çalışıyor. Ne de olsa son dört başkanlık yarışının hepsinde bu eyaleti kazandılar. Ancak Demokratlar için sorun yaratabilecek şey, marjlarının giderek daralıyor olması. Hem 2016 hem de 2020'de Trump aradaki farkı sadece 2,4 puanda tuttu ve her iki seçimi de 50 binden az oyla kaybetti. Bu yıl anketler, 2024'te de aynı rekabetin yaşanacağını gösteriyor. Trump'ın işçi sınıfı ve Hispanik seçmenler arasındaki kazanımları burayı gerçek bir savaş alanı haline getirdi. Komşu Arizona'da olduğu gibi burada da oyların çoğu tek bir ilçede toplanıyor: Las Vegas ve Nevadalıların neredeyse dörtte üçüne ev sahipliği yapan Clark. Harris, Clark County'de Demokratların çift haneli üstünlüğünü yeniden sağlayabilirse, zaferi garantileyecektir. Trump, işçilerin bahşişlerinin vergilendirilmesinin durdurulması önerisinin de gösterdiği gibi, Demokratların Clark'taki üstünlüğünü kırmak için çaba gösteriyor. Seçmen bu vaadi ciddiye alırsa Nevada 6 temsilcisiyle kırmızıya dönebilir.