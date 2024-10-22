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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli'nin tarihi kardeşlik adımının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde terör ve terörün karanlık yüzüne yer yoktur. Hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak açtığımız tarihi fırsat penceresi hırsa kurban edilmemeli. Siyaset kurumu, Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve toplum olarak terörün olmadığı bir Türkiye inşa edelim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 14:25 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:24
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

        MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi kardeşlik adımının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

        "Haritalar yeniden kanla çizilmek istenirken, İsrail'in Gazze'den Lübnan'a taşıdığı savaş sınırlarımıza yaklaşırken, iç cephemizi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye ortak paydasında 85 milyon olarak bir araya gelelim istiyoruz. Siyasette yeni ve temiz bir sayfa açılmalı, milletimizin beklentisi de bu yöndedir. Gerilim ve sokak siyaseti buna tevessül edenlere değil, tüm ülkeye ve millete kaybettirecektir. Türkiye'ye kaybettirecek bir denklemin içine girenleri bu millet affetmez. İktidar-muhalefet fark etmeksizin kavgalara prim vermemek önemlidir. "

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        Türkiye'nin geleceğinde terör ve terörün karanlık yüzüne yer yoktur. Hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak açtığımız tarihi fırsat penceresi hırsa kurban edilmemeli. Siyaset kurumu, Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve toplum olarak terörün olmadığı bir Türkiye inşa edelim."

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