Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi kardeşlik adımının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Haritalar yeniden kanla çizilmek istenirken, İsrail'in Gazze'den Lübnan'a taşıdığı savaş sınırlarımıza yaklaşırken, iç cephemizi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye ortak paydasında 85 milyon olarak bir araya gelelim istiyoruz. Siyasette yeni ve temiz bir sayfa açılmalı, milletimizin beklentisi de bu yöndedir. Gerilim ve sokak siyaseti buna tevessül edenlere değil, tüm ülkeye ve millete kaybettirecektir. Türkiye'ye kaybettirecek bir denklemin içine girenleri bu millet affetmez. İktidar-muhalefet fark etmeksizin kavgalara prim vermemek önemlidir. "

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"TARİHİ FIRSAT PENCERESİ HIRSA KURBAN EDİLMEMELİ"

Türkiye'nin geleceğinde terör ve terörün karanlık yüzüne yer yoktur. Hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak açtığımız tarihi fırsat penceresi hırsa kurban edilmemeli. Siyaset kurumu, Meclis, sivil toplum, basın, akademi ve toplum olarak terörün olmadığı bir Türkiye inşa edelim."

RUSYA ZİYARETİ HAKKINDA AÇIKLAMA

"Türkiye olarak BRICS ile işbirliğimizi samimi bir şekilde geliştirmek istiyoruz. İnşallah Kazan Zirvesi'nin buna vesile olacağına inanıyorum"

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