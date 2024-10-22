Tapuda yılın en yüksek satışı

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Konut satışındaki yükseliş trendi, konut dışı satışta da sürüyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; eylül ayında toplam 285 bin 373 adet satış işlemi gerçekleştirildi. Bu rakam 2024 yılının en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti.

Konut satışı 140 bin 919 olurken, konut dışı satış 144 bin 454 olarak gerçekleşti. 3 aydır konut satışının gerisinde kalan konut dışı satış tekrar öne geçti. Toplam satışların yüzde 49,38'ini konut satışı, yüzde 50,62'sini konut dışı satış oluşturdu.

Ocak 2023'ten itibaren en yüksek 3. satış sayısına ulaşıldı. 299 bin 911 ile Aralık 2023 bu alanda zirvede yer alırken, Ağustos 2023'te 292 bin 668 adet satış yapılmıştı.

DÖNEM KONUT KONUT DIŞI TOPLAM KONUT % KONUT DIŞI % 2023 / 1 97708 138193 235901 41.42 58.58 2023 / 2 80031 103962 183993 43.50 56.50 2023 / 3 105476 158029 263505 40.03 59.97 2023 / 4 85652 118413 204065 41.97 58.03 2023 / 5 113276 160419 273695 41.39 58.61 2023 / 6 83636 113756 197392 42.37 57.63 2023 / 7 109548 149713 259261 42.25 57.75 2023 / 8 122091 170577 292668 41.72 58.28 2023 / 9 102656 158953 261609 39.24 60.76 2023 / 10 93761 154131 247892 37.82 62.18 2023 / 11 93514 136031 229545 40.74 59.26 2023 / 12 138577 161334 299911 46.21 53.79 2024 / 1 80308 118417 198725 40.41 59.59 2024 / 2 93902 123986 217888 43.10 56.90 2024 / 3 105394 119297 224691 46.91 53.09 2024 / 4 75569 91646 167215 45.19 54.81 2024 / 5 110588 139733 250321 44.18 55.82 2024 / 6 84894 79313 164207 51.70 48.30 2024 / 7 140362 127088 267450 52.48 47.52 2024 / 8 145383 134155 279538 52.01 47.99 2024 / 9 140919 144454 285373 49.38 50.62