Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Samsunspor
        SAMS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        17
        ikas Eyüpspor
        EYP
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        11
        Net Global Sivasspor
        SVS
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Bellona Kayserispor
        KYS
        5
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!

        Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, 41. maddeden PFDK'ye sevk edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 19:59 Güncelleme: 22.10.2024 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, 41. maddeden PFDK'ye sevk edildi.

        TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

        "Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün Antalyaspor müsabakası sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

        SIRADAKİ MAÇ DERBİ

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile karşılaştıktan sonra ligde sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        NE OLMUŞTU?

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, galibiyet sonrası Beşiktaş aleyhine küfürlü bir paylaşım yapmıştı.

        REKLAM

        MADDE 41 NEDİR?

        "KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME"

        (1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer

        ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu

        eylemleri gerçekleştiren; (a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7

        müsabakadan men cezası,

        (b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde

        ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-

        11 TL’den 900.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL’den 420.000.-TL’ye

        kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü

        yöneticileri için 51.000.-TL’den 90.000.-TL’ye kadar para cezası,

        (c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

        Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Yunus Akgün'ün PFDK'ye sevk edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

        “YİNE BÜYÜK MAÇLARIMIZIN ÖNCESİNDE SEVK YAPILDI”

        İbrahim Hatipoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

        “Bizim için garabet bir karardır. Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlıklarla, hiçbir geçmiş kararla bağdaşmayan bir sevk var. Yine bir Avrupa kupası maçı öncesi, benzer şekilde büyük maçlarımızın öncesinde yapılan sevklerden bir tanesiyle daha karşı karşıyayız. Oyuncumuzun hiçbir küfür ve hakaret içermeyen, kendi fotoğrafının üstüne koyduğu bir tribün bestesinden böyle bir sevkin yapılması gerçekten anlaşılır gibi değil.”

        “YUNUS’UN BÖYLE BİR TARZI OLMADIĞINI HERKES BİLİYOR”

        “Yorumları da takip ediyorum. Burada bir küfür ya da hakaret bize göre asla görünmüyor. İki gündür rakip takımın yaptığı siparişlerle sevk ettirme istekleri TFF tarafından karşılık bulmuş. Bu akşam maalesef böyle bir sevkle karşı karşıya kalındı.”

        “Yunus herkesin bildiği, son derece efendi, Türk futbolunun parlayan yıldızı bir oyuncu. Yunus’un karakterini Türkiye’de beraber futbol oynadığı tüm oyuncular biliyor. Yunus’un böyle bir tarzı olmadığını, seyircilerle, rakip takımlarla böyle polemiklere girmediğini herkes çok iyi biliyor. Yunus’un burada rahatsızlık verici kelimenin farkında olduğunu da düşünmüyorum.”

        “TRİBÜNDE SÖYLENDİĞİNDE BİLE CEZAYA YER VERİLMEYEN BİR İFADE”

        “Şunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Seyircilerlerin tezahüratlarıyla ilgili 551 kodlu bir madde var. Bu maddede sevk için sinkaflı küfürlerin olması gerekiyor. Bunu bırakın, bir oyuncunun sosyal medya paylaşımının tribünde söylendiğinde bile cezaya yer verilmeyecek bir ifade, içinde galiz küfürler olmadığı sürece cezaya tayinine yer olmayan bir ifadenin bir futbolcuya ceza konusu edilip Profesyonel Futbol ve Disiplin Kuruluna sevk edilmesini çok ciddi yadırgıyoruz. İyi niyetli bulmuyoruz. TFF’nin kendi kafasından kriterler uygulayıp masumu suçlu yapmaya çalışmasını iyi bir işaret olarak görmüyoruz. Yunus’un hiçbir kabahati olduğunu düşünmüyoruz. Umlarım PFDK bu haksız sevki bir sağduyu ile değerlendirir ve oyuncumuzu herhangi bir ceza ile karşı karşıya bırakmaz.”

        “REKABETİ SAHADA YAŞAMALIYIZ”

        “Pazartesi günü bir derbi oynayacağız. Centilmence geçmesi, sahada oynanıp sahada sonuçlanması gereken bir maç öncesinde bizim en formda oyuncumuza mesnetsiz ithamlarla iki gündür algı yapılması TFF’de karşılık bulmuş. En çok üzüldüğümüz şeylerden biri de bu. Bu tam bir siparişle sevk.”

        “BEŞİKTAŞ YÖNETİCİSİNİN DE SEVK EDİLMESİ GEREKİRDİ”

        Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanının küfürlü tezahüratları ile ilgili Hatipoğlu, “O daha çirkin. Gördüm ve üzüldüm. Yöneticilerin bunların yapması üzücü. Geçmişte birçok oyuncunun birçok videoları yayınlandı. Sevinç gösterilerinde, basketbol maçlarında, galiz küfürlü tezahüratlara eşlik ettikleri videolar sosyal medyada yayınlandı. Bunların hiçbiri sevk edilmedi. O zaman aynı şekilde Beşiktaş yöneticisinin de sevk edilmesi gerekirdi. Yunus bir şey söylemedi. Bunun altını çizmek lazım. Bunlar şikayete tabi olmamalı. Bunu takip eden kurullar TFF’de var. Onların işleri. Biz dolaşıp, insanların ne söylediğini takip edip bunlarla ilgili şikayette bulunmayız. Bu son derece yersiz bir davranış olur.” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
        Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Habertürk Anasayfa