Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, 41. maddeden PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Kulübü futbolcusu Yunus Akgün'ün Antalyaspor müsabakası sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile karşılaştıktan sonra ligde sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, galibiyet sonrası Beşiktaş aleyhine küfürlü bir paylaşım yapmıştı.

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MADDE 41 NEDİR?

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME"

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer

ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu

eylemleri gerçekleştiren; (a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7

müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 30 ila 60 gün; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde

ise 75 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 210.000.-

11 TL’den 900.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL’den 420.000.-TL’ye

kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü

yöneticileri için 51.000.-TL’den 90.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ile eylemin ağırlığına göre gerekli görülmesi halinde 50.000.-TL’den 500.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Yunus Akgün'ün PFDK'ye sevk edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

“YİNE BÜYÜK MAÇLARIMIZIN ÖNCESİNDE SEVK YAPILDI”

İbrahim Hatipoğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

“Bizim için garabet bir karardır. Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlıklarla, hiçbir geçmiş kararla bağdaşmayan bir sevk var. Yine bir Avrupa kupası maçı öncesi, benzer şekilde büyük maçlarımızın öncesinde yapılan sevklerden bir tanesiyle daha karşı karşıyayız. Oyuncumuzun hiçbir küfür ve hakaret içermeyen, kendi fotoğrafının üstüne koyduğu bir tribün bestesinden böyle bir sevkin yapılması gerçekten anlaşılır gibi değil.”

“YUNUS’UN BÖYLE BİR TARZI OLMADIĞINI HERKES BİLİYOR”

“Yorumları da takip ediyorum. Burada bir küfür ya da hakaret bize göre asla görünmüyor. İki gündür rakip takımın yaptığı siparişlerle sevk ettirme istekleri TFF tarafından karşılık bulmuş. Bu akşam maalesef böyle bir sevkle karşı karşıya kalındı.”

“Yunus herkesin bildiği, son derece efendi, Türk futbolunun parlayan yıldızı bir oyuncu. Yunus’un karakterini Türkiye’de beraber futbol oynadığı tüm oyuncular biliyor. Yunus’un böyle bir tarzı olmadığını, seyircilerle, rakip takımlarla böyle polemiklere girmediğini herkes çok iyi biliyor. Yunus’un burada rahatsızlık verici kelimenin farkında olduğunu da düşünmüyorum.”

“TRİBÜNDE SÖYLENDİĞİNDE BİLE CEZAYA YER VERİLMEYEN BİR İFADE”

“Şunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Seyircilerlerin tezahüratlarıyla ilgili 551 kodlu bir madde var. Bu maddede sevk için sinkaflı küfürlerin olması gerekiyor. Bunu bırakın, bir oyuncunun sosyal medya paylaşımının tribünde söylendiğinde bile cezaya yer verilmeyecek bir ifade, içinde galiz küfürler olmadığı sürece cezaya tayinine yer olmayan bir ifadenin bir futbolcuya ceza konusu edilip Profesyonel Futbol ve Disiplin Kuruluna sevk edilmesini çok ciddi yadırgıyoruz. İyi niyetli bulmuyoruz. TFF’nin kendi kafasından kriterler uygulayıp masumu suçlu yapmaya çalışmasını iyi bir işaret olarak görmüyoruz. Yunus’un hiçbir kabahati olduğunu düşünmüyoruz. Umlarım PFDK bu haksız sevki bir sağduyu ile değerlendirir ve oyuncumuzu herhangi bir ceza ile karşı karşıya bırakmaz.”

“REKABETİ SAHADA YAŞAMALIYIZ”

“Pazartesi günü bir derbi oynayacağız. Centilmence geçmesi, sahada oynanıp sahada sonuçlanması gereken bir maç öncesinde bizim en formda oyuncumuza mesnetsiz ithamlarla iki gündür algı yapılması TFF’de karşılık bulmuş. En çok üzüldüğümüz şeylerden biri de bu. Bu tam bir siparişle sevk.”

“BEŞİKTAŞ YÖNETİCİSİNİN DE SEVK EDİLMESİ GEREKİRDİ”

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanının küfürlü tezahüratları ile ilgili Hatipoğlu, “O daha çirkin. Gördüm ve üzüldüm. Yöneticilerin bunların yapması üzücü. Geçmişte birçok oyuncunun birçok videoları yayınlandı. Sevinç gösterilerinde, basketbol maçlarında, galiz küfürlü tezahüratlara eşlik ettikleri videolar sosyal medyada yayınlandı. Bunların hiçbiri sevk edilmedi. O zaman aynı şekilde Beşiktaş yöneticisinin de sevk edilmesi gerekirdi. Yunus bir şey söylemedi. Bunun altını çizmek lazım. Bunlar şikayete tabi olmamalı. Bunu takip eden kurullar TFF’de var. Onların işleri. Biz dolaşıp, insanların ne söylediğini takip edip bunlarla ilgili şikayette bulunmayız. Bu son derece yersiz bir davranış olur.” şeklinde konuştu.