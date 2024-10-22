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        Haberler Dünya Amerika ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır | Dış Haberler

        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır

        ABD yönetiminin İsrail'den İran'a yapması beklenen saldırıyı yumuşatmasını istediği ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 22:13 Güncelleme: 22.10.2024 - 22:50
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        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
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        İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, İsrail'in İran'a olası saldırısına ilişkin bazı iddialara yer verildi.

        Adı açıklanmayan kaynağa dayandırılan haberde, ABD'nin İsrail'den İran'a muhtemel saldırısını yumuşatmasını istediği öne sürüldü.

        Washington'un ayrıca Tel Aviv'den Lübnan'daki kara saldırılarının tamamlanmasını "hızlandırmasını" talep ettiği aktarıldı.

        "ABD'NİN DESTEĞİ SON DERECE ÖNEMLİ"

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in İran'a saldırmasının ardından ABD'nin desteğinin son derece önemli" olduğunu söyledi.

        İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, ülkesini ziyaret eden Blinken ile ikili ve İsrailli askeri yetkililerin de katıldığı heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

        İran'a saldırı sinyali veren Gallant, ülkesinin "İran'a saldırmasının ardından ABD ile İsrail'in ortak tutum sergilemesinin son derece önemli olduğunu ve bölgesel caydırıcılığı güçlendireceğini" savundu.

        "ESİRLER GETİRİLMELİ, HAMAS DEĞİŞTİRİLMELİ"

        Gallant, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin geri getirilmesi ve Gazze'de Hamas yönetiminin "diğer bölgesel ve yerel kuruluşlarla" değiştirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

        İsrail Savunma Bakanı, "İsrail'in kuzeyinden tahliye edilenler geri dönene ve Hizbullah Lübnan'ın güneyinden çekilene kadar, Lübnan'ın güneyindeki kara saldırıları sona erse bile sistematik bir şekilde Hizbullah'ın altyapısına yönelik saldırıların" sürdürüleceğine değindi.

        İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

        Blinken, Hamas lideri Sinvar'ın İsrail saldırısında Gazze'nin güneyindeki Refah'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından başlayan Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak İsrail'e gelmişti.

        Bu tur kapsamında Blinken'ın İsrail ile Hamas arasında kopan esir takası müzakerelerinin yeniden başlaması için girişimlerde bulunacağı belirtiliyor.

        İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRI PLANI HAZIR İDDİASI

        Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv'in İran'a olası saldırısının planının hazır olduğu ve "birkaç gün sonra" düzenleneceğini iddia etti.

        Adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Tel Aviv'in olası saldırı sonrası İran'ın "hemen karşılık vermesinin" beklendiği kaydedildi.

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        Her iki habere ilişkin İsrail makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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