"TAHTADAN YAPILAN TEKERLEKLİ AT"

Lehce-i Osmânî gibi eski sözlüklerde de bu dönüşüme rastlanır. Atlıkarınca, o dönemlerde "tahtadan yapılmış, tekerlekli at" olarak tanımlanmış ve çocukların eğlenmesi amacıyla kullanılan bir araç olarak kaydedilmiştir.