Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!

        Adana'da kabir ziyareti sırasında Şenay Gerçek ile kızları Güldane ve Gaye Gerçek'in vahşice öldürülmesinde detaylar ortaya çıkıyor. Kan donduran cinayetlerde 3 kadını kurşun yağdırıp öldüren katil her yerde aranırken, saldırganın aileyi oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:37 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da kabir ziyareti sırasında cinayete kurban giden Şenay Gerçek (44) ile kızları Güldane (20) ve Gaye Gerçek'in (22) cenazeleri, öldürüldükleri Buruk Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre Şenay Gerçek ile kızları Güldane ve Gaye Gerçek, dün saat 16.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'na geldi.

        Şenay Gerçek
        Şenay Gerçek

        ANNE VE KIZLARINA KURŞUN YAĞDIRDI

        Gerçek ailesi, Güldane'nin 24 Ağustos'ta intihar eden 1 çocuğunun babası Muzaffer Erkuvan'ın (44) mezarını ziyaret edip, dua okudu. Aile, daha sonra dinlenmek için mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktadaki banklara oturdu. Bu sırada Güldane Gerçek'in bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, motosikletle kadınların yanına gelerek tabanca ile ateş açtı.

        REKLAM
        Güldane Gerçek
        Güldane Gerçek

        OĞLUNUN İNTİHARINDAN SORUMLU TUTMUŞ

        3 kadın kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan geldiği motosikletle kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, anne ile kızlarının öldüğünü belirledi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saldırgan her yerde aranırken; Muzaffer Erkuvan'ın, Gerçek ailesini oğlunun intiharından sorumlu tuttuğu öğrenildi.

        Gaye Gerçek
        Gaye Gerçek

        Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan anne ile kızlarının cenazesi, bu sabah yakınlarına teslim edildi. Öldürüldükleri Burak Mezarlığı'na götürülen Şenay Gerçek ile kızları Güldane ve Gaye Gerçek'in cenazeleri kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #adana
        #Şenay Gerçek
        #Güldane Gerçek
        #Gaye Gerçek
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        FETÖ’ye ‘pro’ gizleme
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Habertürk Anasayfa