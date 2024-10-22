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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aykut Kocaman HT Spor'da anlattı: 3 Temmuz sürecinde neler yaşandı? - Fenerbahçe Haberleri

        Aykut Kocaman HT Spor'da anlattı: 3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?

        Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimleri Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Rıdvan Dilmen, ilk kez bir televizyon yayınında buluştu! HT Spor'da Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlayan efsane isimler önemli konulara değindi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, 3 Temmuz süreciyle ilgili de önemli sözler söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 22:12 Güncelleme: 22.10.2024 - 22:13
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        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
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        Tarihi 88/89 sezonunun en önemli üçlüsü yıllar sonra HT Spor ekranlarında buluştu. Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin, HT Spor'daki Çerçeve programında Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtladı.

        HT Spor'da tarihi buluşma!
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        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
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        Fenerbahçe'nin eski direktörü Aykut Kocaman 3 Temmuz sürecinde neler yaşandığını anlattı. Kocaman, "Fenerbahçe camiası gidişatı tersine çeviren bir tutum aldı." ifadelerini kullandı.

        İşte Aykut Kocaman'ın sözleri:

        "3 Temmuz sürecinde Fenerbahçe camiası tek yumruk olduğu zaman ne kadar güçlü olabileceğini göstermişti, tek vücut olmuştu. Taraftarıyla, antrenörüyle, oyuncusuyla, yönetimiyle, medyasıyla kastedene karşı tek yumruk tek yürek olmuştu. Müthiş bir güç gösterisiydi. Başkanını dışarıya çıkarma gücüne sahip. Bence benim gördüğüm kadarıyla o dönemki gidişatı da çeviren bir tutum aldı Fenerbahçe."

        "FENERBAHÇE'NİN SON 15 YILINI ÇALAN BİR SÜREÇTİR"

        "Bir taraftarıyla bakıldığında Fenerbahçe müthiş bir güç üretti 3 Temmuz sürecinde ancak öbür taraftar ürettiği güçten çok daha fazlasını götüren bir süreç oldu. 2011'den bu yana sadece 1 şampiyonluk var. Bunu sadece yönetimler, oyuncular, başka şeylerle açıklamak çok zor. 1 milyar küsur dolarlık bir borsa değerine sahipti Fenerbahçe. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplamından daha fazlasına sahip bir gücü vardı Fenerbahçe'nin. Buradan okuduğumuz zaman ne kadar büyük bir güç kaybına uğradığını görüyoruz. Fenerbahçe'den çok şey götüren bir süreçtir. Fenerbahçe'nin son 15 yılını çalan bir süreçtir. Hala daha izleri devam ediyor. Tam olarak atılmış değil."

        "FENERBAHÇE'Yİ FENERBAHÇE YAPAN DİNAMİKLER..."

        "En önemli noktası şurası... 3 Temmuz'un arkasından gelen süreçte Fenerbahçe bir tarafıyla güç kazadı diyorum. Beraberdi tek yumruktu. Hamle yapan tarafa karşı bir hamle yaptı Fenerbahçe geri adım atmadı. 2013/14'ten sonrası aslında bu güç strateji değiştirdi. Çok net gözüküyor. Değişen strateji neydi. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan dimanikler birbirleriyle küçük kontaklar kurduğu zaman enerji üretiyorlardı ve güç olduğu zaman o güce karşı tepki verebiliyorlardı. Bir sonrası adıma geçildi birbirini kırdırmaya geçildi. Antrenörler çöp antrenör olmaya başladı, oyuncular çöp oyuncular olmaya başladı. Artık birbirini bitiren, yiyen bir yapıya döndü.

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