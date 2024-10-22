İngiliz gazeteciler Fenerbahçe-Manchester United maçını değerlendirdi: Fenerbahçe 1 puan alacaktır!

Manchester United son yıllarda iyi bir performans göstermiyor. Fenerbahçe karşısında nasıl bir oyun bekliyorsunuz?

Will Unwin (Guardian): Fenerbahçe en azından bir puan alacaktır

"Manchester United, Ten Hag yönetiminde Avrupa'da kötü bir performans sergiliyor ve İstanbul'a gitmekten keyif alacaklarını sanmıyorum. Geçen sene Galatasaray'a karşı çok zorlanmışlardı. United atmosferden hoşlanmayacaktır ve Fenerbahçe'nin United için işleri çok zorlaştıracağına eminim. Yakın geçecek ama Fenerbahçe'nin en azından bir puan alacağını düşünüyorum."