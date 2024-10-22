İngiliz gazeteciler Fenerbahçe-Manchester United maçını değerlendirdi: Fenerbahçe 1 puan alacaktır!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Sarı-Lacivertliler, Avrupa mücadelesinde İngiliz devini yenip çıkış aramak istiyor. Zorlu mücadeleye az bir süre kala İngiliz gazeteciler Will Unwin (Guardian) ve Amos Murphy (Daily Express), Fenerbahçe-Manchester United mücadelesini HT Spor'dan Özer Çak'a değerlendirdi
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 24 Ekim Perşembe günü sahasından İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak. 9. haftası geride kalan Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Sarı-Lacivertliler, Manchester United'ı yenip çıkış aramak istiyor.
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe'nin yeni formatta 4 puanı bulunuyor. Fenerbahçe-Manchester United maçında birçok eski dost buluşacak. Sarı-Lacivertlilerin uzun yıllar kalesini koruyan Altay Bayındır, İngiliz ekibinin formasını giyerken Fenerbahçe'de ise Amrabat ve Fred bir dönem İngiltere'de oynamıştı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho'da 2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştırdı.
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Fenerbahçe-Manchester United mücadelesine kısa bir süre kala İngiliz gazeteciler Will Unwin (Guardian) ve Amos Murphy (Daily Express), Fenerbahçe-Manchester United mücadelesini HT Spor'dan Özer Çak'a değerlendirdi.
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Manchester United son yıllarda iyi bir performans göstermiyor. Fenerbahçe karşısında nasıl bir oyun bekliyorsunuz?
Will Unwin (Guardian): Fenerbahçe en azından bir puan alacaktır
"Manchester United, Ten Hag yönetiminde Avrupa'da kötü bir performans sergiliyor ve İstanbul'a gitmekten keyif alacaklarını sanmıyorum. Geçen sene Galatasaray'a karşı çok zorlanmışlardı. United atmosferden hoşlanmayacaktır ve Fenerbahçe'nin United için işleri çok zorlaştıracağına eminim. Yakın geçecek ama Fenerbahçe'nin en azından bir puan alacağını düşünüyorum."
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Ten Hag'ın Manchester United ile yollarını ayırması gündemde. Fenerbahçe maçını kaybederse bu gerçekleşebilir mi?
Will Unwin (Guardian): Bu maçın Ten Hag'ın geleceğini belirleyeceğini düşünmüyorum
"Perşembe günkü sonucun Ten Hag'ın geleceğini belirleyeceğini düşünmüyorum. Hafta sonu Brentford'a kaybetselerdi, Ten Hag üzerindeki baskı artacaktı ama bence bir sonraki milli araya kadar güvende."
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Jose Mourinho eski takımına karşı oynayacak. Maç sırasında Mourinho'dan ne tür tepkiler bekliyorsunuz?
Will Unwin (Guardian): Mourinho, United'dan kovulduğu için incindi!
"Mourinho kesinlikle kendi takımına karşı kazanmak isteyecektir, bence Manchester United'dan kovulduğu için incindi. Durumu iyileştirebileceğini ve kupalar kazanabileceğini düşüneceğim, Mourinho ayrıldığından beri alınan sonuçlar işlerin yıllardır düzelmediğini gösterdi."
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Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atması İngiltere'de nasıl karşılandı? Portekizli teknik adamın başarılı olacağını düşünüyor musunuz?
Will Unwin (Guardian): Mourinho gittiği her yerde başarılı oldu
"Dürüst olmak gerekirse, İngiltere'deki insanların Mourinho'nun Fenerbahçe'ye katılmasına şaşırdıklarını düşünüyorum. İngiltere, İspanya ve İtalya'daki uzun kariyerinin ardından insanlar onun Batı Avrupa'da kalmasını bekleyebilirdi.Tarihsel olarak, gittiği her yerde başarılı oldu, bu yüzden zaman verildiğinde Fenerbahçe'de de benzer bir başarı elde edebileceğini düşünüyorum."
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Amos Murphy (Daily Express): İstanbul işlerini yoluna koymak için zor bir yer
"Manchester United'ın kötü form grafiğinin ardından bir reaksiyona ihtiyacı var. Avrupa Ligi'nde şu ana kadar galibiyet alamadılar ancak İstanbul deplasmanı işleri yoluna koymak için çok zor bir görev. "
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Amos Murphy (Daily Express): Fenerbahçe maçının Ten Hag'ın sonunu getirmesi pek olası değil
"İstanbul'da alınacak bir yenilginin Ten Hag'in sonunu getirmesi pek olası değil. United'ın sahipleri sabırlı davrandı ve görevden alınma söylentilerinin gerçekleşmesi için yeni yıla kadar beklemesi bekleniyor. "
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Amos Murphy (Daily Express): Mourinho'nun seyirciyi yanına çekmesini bekliyoruz
"Klasik Mourinho. Seyirciyi yanına çekmesini ve oyuncularının da maça asılmasını bekliyoruz. Eski takımına karşı galibiyeti her zamankinden daha çok isteyecektir."
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Amos Murphy (Daily Express): Mourinho'nun imza atması Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirdi
"Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atması Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirdi. Eğer Süper Lig'i kazanabilirse bu sadece Türkiye'de değil tüm Avrupa'da büyük bir başarı olur. Bir de Avrupa kupası olduğunu düşünün..."
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